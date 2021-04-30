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Москве посоветовали перейти «от уговоров к розгам» на международной арене

Политика
Москве посоветовали перейти «от уговоров к розгам» на международной арене
Федеральное агентство новостей

Москва, 30 апреля. Москва впервые за постсоветский период перешла от обороны к нападению в дипломатической сфере. СМИ отмечают успехи России в отстаивании своих интересов на международной арене.

Аналитики издания «Русские Онлайн» подчеркнули, что Кремлю стоит перейти от «уговоров к розгам», проводя жесткую внешнюю политику по отношению к западным соседям. Автор одного из материалов высоко оценил действия Москвы в контексте дипломатического скандала между Россией и Чехией.

Прага ранее заявила, что Москва якобы причастна к взрывам во Врбетице в 2014 году и выслала российских дипломатов. Чехию решили поддержать некоторые соседи, была развернута настоящая кампания по выдворению сотрудников диппредставительств РФ за рубежом.

Автор посоветовал Москве не ограничиваться симметричными мерами. Кремль должен показать силу и продемонстрировать способность наносить существенных урон «противнику». Журналист написал, что российской стороне стоит проработать план по исключению «Росатома» в тендере не строительство энергоблока на чешской АЭС «Дукованы». Прага не скоро сумеет найти достойную замену, полагают в издании.

москва кремль чехия дипломатия
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