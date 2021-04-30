82-летняя Лариса Лужина заявила о пережитых домогательствах

Москва, 30 апреля. Актриса Лариса Лужина вслед за коллегой Еленой Прокловой рассказала о домогательствах на съемках. При этом звезду кино она осудила за откровенные слова.

Лужина не смогла смотреть исповедь Прокловой, в которой она рассказывает, что стала жертвой домогательств со стороны известного актера, когда была подростком. Она удивлена, почему никто на съемочной площадке не видел «ухаживаний», которые были противны юной актрисе.

Как призналась звезда «На семи ветрах», сама она пережила домогательства в 19 лет. Ее пригласили на переговоры в гостиницу и попросили раздеться, поскольку в картине должна была быть откровенная сцена. Тогда шокированная таким поворотом актриса без раздумий отказалась от участия в проекте.

«Они потом все равно меня вызвали на пробы. И человек, который меня встретил на вокзале, не помню, кем он представился, прямо мне так и сказал: «Переспишь со мной — будешь играть в этом фильме», — рассказала 82-летняя актриса в разговоре с изданием «Собеседник.ру». — Я отказала, и меня, понятное дело, не утвердили. Я рассказала позже об этом режиссеру [Станиславу] Ростоцкому, он говорит: «Покажи мне его, я ему морду набью»».

Уже несколько дней обсуждают скандал с Прокловой, которая рассказала о домогательствах в подростковом возрасте со стороны известного артиста. Никаких имен кинодива не давала, но в Сети предположили, что речь идет о звезде театра и кино Олеге Табакове.