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Заместитель генконсула Германии рассказала о возобновлении туризма в Европе

Экономика
Заместитель генконсула Германии рассказала о возобновлении туризма в Европе
pixabay.com  / 

Заместитель генерального консула Германии в Санкт-Петербурге Уте Катч-Эгли на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН выразила сомнение по поводу возобновления туризма в Германии к лету 2021 года из-за непростой эпидемиологической ситуации в Европе.

«В прошлом году туризма в Германии не было. Ситуация с пандемией в Западной Европе очень сложная. На прошлой неделе в Германии ввели ночные ограничения, так называемый ночной локдаун. С туризмом сейчас трудно. Возможностей расширения туристических потоков в Германии этим летом я не вижу. Это связано с тем, что в стране не хватает вакцины на всех, хотя мы все для этого делаем. Обратно возвращаться в страну очень тяжело», — сказала она.

Также Катч-Эгли отметила, что для немцев сейчас очень тяжело выезжать за пределы страны.

Заместитель генконсула Германии рассказала о возобновлении туризма в Европе
Федеральное агентство новостей  / Елизавета Мурашева

«Три недели назад Россия решила открыть границы для немцев. Я думаю, самые смелые граждане Германии приедут в Россию на чемпионат Европы по футболу, но их будет очень мало. По приезде обратно люди должны будут соблюдать карантин на протяжении 10 дней», — отметила представитель Германии.

Ранее заместитель генерального консула Германии в Санкт-Петербурге Уте Катч-Эгли на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН рассказала о самых перспективных отраслях сотрудничества Москвы и Берлина.

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