В России за пять лет построили 28 военных учебных центров

Москва, 30 апреля. Минобороны РФ активно работает над созданием новых учебных центров военной подготовки для студентов. Об этом сообщил заместитель министра обороны, статс-секретарь Николай Панков.

По его словам, за последние пять лет в России было создано 28 новых военных центров, в которых проводится профильная подготовка. Из них 12 были открыты в регионах Сибири, Дальнего Востока и Севера.

Помимо этого, в 2017-2019 годах на основе военных кафедр, факультетов военного обучения были также открыты единые военные центры, отметил Панков, выступая на Всероссийской научно-практической конференции по актуальным вопросам взаимодействия Минобороны и гражданской высшей школы.

«В них реализуются все программы военной подготовки: офицеров запаса и кадра, солдат, матросов, сержантов и старшин запаса», — указал замминистра.

При этом он подчеркнул еще одну важную новацию: организация межвузовского обучения. Так, военную специальность могут получить студенты вузов, в которых нет военной кафедры.

Также во время конференции глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отметил востребованность военных специальностей среди учащихся вузов.