Ксения Собчак резко ответила на обвинения в пьянстве

Москва, 30 апреля. Известная российская телеведущая Ксения Собчак была раздражена вниманием прессы и поклонников к ее здоровью после публикации серии фото без макияжа из детокс-центра в Швейцарии.

Собчак на этой неделе улетела в Швейцарию, чтобы заняться своей фигурой. Она остановилась в одном из дорогих детокс-центров, откуда открывается потрясающий вид на альпийскую природу.

Журналистка опубликовала несколько снимков без макияжа. Поклонники заметили, что Собчак на фото выглядит немного опухшей, а таблоиды поспешили обвинить ее в пьянстве.

«Как и ожидалось, увидев фото в халате и без мейка в Instagram, тут же пресса стала писать про одутловатое лицо и рехаб, в очередной раз подтвердив дремучее отношение к здоровью», — резко ответила телеведущая.

По мнению Собчак, каждый человек должен регулярно проходить медицинский осмотр и отдыхать на природе. Светская львица уверена, что ретрит с детоксом нужен всем, поскольку в этом секрет долголетия. Поклонников возмутили слова журналистки, предложившей восстанавливаться в самом дорогом месте мира.

«Пойду в районной поликлинике сдам анализы»; «С нашими зарплатами Швейцарии не видать как своих ушей»; «Поражает изобретательность, с которой показывают разницу между бедными и богатыми», — изумились подписчики.

Ранее Ксению Собчак осудили в журналистском сообществе за интервью со «скопинским маньяком». По мнению многих ее коллег, зрителям не нужна была эта грязь.