Детеныши енотов, сурикатов и лемуров родились весной в зоопарке Воронежа

Воронеж, 30 апреля. Сразу несколько семейств экзотических животных обзавелись потомством в зоопарке Воронежа весной. Новыми обитателями зверинца стали лемуры, сурикаты и еноты.

По словам работников заведения, всего на свет появилось четверо малышей. Сейчас они находятся под пристальным контролем медиков, которые наблюдают за их развитием. Кроме того специалисты ежедневно контролируют их самочувствие и пищевое поведение.

«Обычно у сурикатов рождается от одного до четырех малышей весом 25−30 г. До двух месяцев детеныши будут питаться молоком, а потом начнут пробовать прикорм», — рассказала ветеринарный врач Ксения Сидоренко изданию «РИА Воронеж».

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Кошачьи лемуры обзавелись уже вторым потомством на территории зверинца. По словам ветеринаров, в данный момент малыш здоров и хорошо развивается. А вот увидеть новорожденного енота посетители еще не смогут. Дело в том, что новорожденный вместе с мамой находится в карантинном блоке.

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