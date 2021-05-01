Германия заинтересована в производстве «зеленого» водорода в России



Экономические связи между Россией и Германией остаются достаточно крепкими и продолжают развиваться, несмотря на международную политическую обстановку. Тесное сотрудничество выгодно обеим странам, что подтверждают итоги форума «Неделя Германии», который прошел с 22 по 29 апреля в Санкт-Петербурге. Партнерство в каких сферах наиболее интересно представителям бизнес-сообщества двух стран? Помешает ли геополитика продуктивному сотрудничеству? Какой опыт могут перенять российские производители у иностранных коллег?

На эти вопросы ответили участники форума в ходе пресс-конференции, которую организовал ФАН и Медиагруппа «Патриот», посвятив ее итогам «Недели Германии» и сотрудничеству двух стран.

Форум «Неделя Германии» в Петербурге проводится уже в 18 раз. В рамках мероприятия были затронуты самые актуальные темы, в частности экономическая повестка была посвящена водородным технологиям и инновациям, рассказал директор филиала «Северо-Запад» Российско-Германской внешнеторговой палаты Владимир Никитенко.

«Мы первый раз провели именно технологический форум, затронули автостроение. Это очень важно, поскольку автомобилестроение в Санкт-Петербурге — серьезный кластер. Также затронули тему моды и на базе ФИНЭКа поговорили о таком бизнесе, как пивоварение», — добавил он.

Немецкие производители пива и инвесторы обратили внимание на интерес петербуржцев к этому напитку, да и российские крафтовые пивоварни заинтересованы в выходе на международный рынок. Никитенко сказал, что, так как немецкий фестиваль «Октоберфест» стал одним из ключевых брендов Германии, в рамках сотрудничества двух стран Российско-Германская внешнеторговая палата планирует провести его 24 сентября и на российской площадке.

Одна из самых важных целей подобных мероприятий — это обмен опытом с иностранными коллегами, считает руководитель дирекции по инновациям ПАО «Кировский завод» Олег Бочтарев. По словам участника пресс-конференции, несмотря на то, что «Кировский завод» — представитель тяжелого машиностроения, компания считает себя инновационной. Форум «Неделя Германии» дает шанс найти новые технологические решения для отечественных производителей.

«В Германии очень высокая доля среднего и малого бизнеса: много небольших компаний в сфере технологий и инноваций. Для нас это возможность найти новые решения и внедрить их здесь, в России», — объяснил Бочтарев.

Федеральное агентство новостей / Елизавета Мурашева

Немецкий бизнес довольно активно проявляет себя в ленинградской области, да и в Северо-Западном регионе в целом, сказала директор ГКУ «Агентство экономического развития Ленинградской области» Анастасия Михальченко.

«Совместные инвестиционные проекты находятся в высокой степени реализации, запускаются новые. Год назад мы запустили завод по производству сухих строительных смесей компании «Хенкель», еще «КНАУФ ПЕТРОБОРД» и «СЕВ-ЕВРОДРАЙВ». Уже третий год подряд мы вместе с Российско-Германской внешнеторговой палатой организуем совместный Балтийский региональный инвестиционный форум. Предстоящий форум состоится 22 сентября, он будет нацелен на развитие бизнеса Ленобласти, Санкт-Петербурга и Германии, укрепление инвестиционных связей, внедрение нетворкинга», — рассказала она.

Со стороны немецкого бизнеса, по словам Михальченко, чувствуется интерес и поддержка. Это видно по результатам прошлого года. Даже в условиях пандемии объем инвестиций вырос на 5%. По признанию спикера, это очень хороший результат.

«Еще мы готовим 20 инвестиционных проектов, ниша — производство «зеленого» водорода. Также интересен трансфер технологий — это дальнейший экспорт производимого водорода. После майских праздников распланирован ряд встреч с немецкой стороной по теме водорода», — поделилась Михальченко.

Регион планируется сделать пилотной площадкой для апробаций новых технологий в сфере «зеленой» энергетики и производства водорода, поэтому встречи с немецкими компаниями нужны для обмена опытом, заключила она.

Федеральное агентство новостей / Елизавета Мурашева

О необходимости экономического сотрудничества между Россией и Германией сказала заместитель генерального консула Германии в Петербурге Уте Катч-Эгли. Также она отметила, что немецкой стороне наиболее интересна энергетическая отрасль.

«Все знают, что сейчас идет к завершению проект газопровода «Северный поток — 2». Есть техническая возможность транспортировки до 30% процентов водорода по газопроводу. Это очень интересный проект, даже несмотря на политическое давление. Я думаю, что еще сотрудничество в IT-сфере очень интересно. Уже сейчас Санкт-Петербург является столицей таких технологий и потребности в этой сфере растут», — отметила представительница германской стороны.

Хотя сотрудничество в сфере фармацевтики буксует (Европейское агентство по лекарственным средствам так и не признало российскую вакцину), перспектива есть, отметила она. Заместитель генерального консула Германии в Петербурге призналась, что, несмотря на слухи о российской вакцине, она предпочла привиться, нежели заболеть.

Федеральное агентство новостей / Елизавета Мурашева

Доцент кафедры экономики и управления предприятиями и производственными комплексами СПбГЭУ, эксперт Ленинградского областного отделения «Деловой России» Александр Щелканов отметил важную вещь: иностранные инвестиции продолжают поступать и наращивать объем. Плюс российский бизнес из других регионов смотрит и активно прорабатывает проекты в Северо-Западном федеральном округе.

«Совместное участие государства и бизнеса — важный фактор. Инвесторы готовы к капиталовложениям с окупаемостью в 10–15 лет. Но, как показывает практика, бизнес иногда опасается участвовать в этом без госфинансирования. Поэтому роль государства — начинать долгосрочные проекты», — подчеркнул он.

Щелканов рассказал, что сейчас есть большой запрос на локализацию производств в регионах. Участники рынка активно приглашают малый и средний бизнес встраивать производственные цепочки, и пусть это не быстрый процесс, но он идет, добавил спикер. Обсуждая экономические связи двух стран, Александр Щелканов подчеркнул, что, несмотря на геополитику, бизнес-отношения между двумя странами продолжают укрепляться.