Маркелов дал совет россиянам на майские праздники и рассказал, как проведет их сам

Депутат Госдумы РФ Михаил Маркелов дал совет россиянам на майские праздники и рассказал, как сам планирует провести выходные.

По словам депутата, предложение Роспотребнадзора сделать майские праздники непрерывными с 1 по 11 мая абсолютно обосновано. На данный момент пройден период острой фазы заболеваемости коронавирусом, однако забывать о мерах предосторожности не стоит, поэтому лучше провести праздники в кругу семьи.

«Мы достаточно успешно прошли период острой фазы заболеваемости коронавирусом. Понятно, что у людей сейчас возникнет желание сходить на ряд мероприятий: крестный ход, не забывайте, что Ураза-байрам еще начинается. Все это чревато проведением больших мероприятий со скоплением народа. Поэтому лучше, чтобы наши люди провели эти светлые праздники, включая 1 Мая и 9 Мая, в кругу семьи, дома», — призвал парламентарий.

Говоря о продолжительности выходных, он отметил, что не все смогут ощутить, так сказать, «второй Новый год» — многие выйдут на работу.

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«Сейчас мнения разделились, кто-то собирается работать в дни между праздниками, но это решения отдельных компаний, решение бизнеса, которые не хотят терять эти дни. Это их право», — отмечает Маркелов.

Сам депутат отметит праздники в кругу семьи. Планирует принять участие в крестном ходе в Старицком Свято-Успенском монастыре. А вот выезжать за пределы родной страны в период выходных даже не думает.

«Надо отдыхать в России — это очень хороший стимул для развития внутреннего туризма и понимания обширности и величия нашей страны. Все привыкли «рвать» на моря, далеко за пределы нашей родины. А у нас прекрасные есть места, помимо Сочи и Крыма, которые еще не изведаны. Появляется шанс больше посмотреть на Россию, поездить, пообщаться с людьми. Моя семья — это мое государство. Все праздники в кругу семьи, мы стараемся никуда не уезжать», — подытожил представитель «Единой России».

С депутатом Маркеловым согласен и его коллега — депутат Госдумы, председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ, член Общественной палаты РФ Сергей Вострецов. Он также поделился с ФАН своими соображениями на тему отдыха в период майских праздников.