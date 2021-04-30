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ЦБ РФ повысил курс доллара перед праздниками

Экономика
ЦБ РФ повысил курс доллара перед праздниками
pixabay.com

Москва, 30 апреля. Центробанк установил официальные курсы иностранных валют перед майскими праздниками, повысив значения доллара и евро, следует из данных на сайте регулятора.

Официальная стоимость доллара с расчетом на 1 мая составляет 74,8451 рубля, что на 46,28 копейки выше предыдущего значения. Евро, согласно ЦБ, подорожал на 43,37 копейки, до 90,5850 рубля.

Биржевые курсы доллара и евро демонстрируют рост на торгах Мосбиржи. По состоянию на 15:28 доллар торгуется по 75,01 рубля (+38 копеек), а евро дорожает на 20 копеек, до 90,66 рубля.

Июньские фьючерсы на североморскую нефть марки Brent находятся на отметке 67,27 доллара за баррель. Стоимость европейского эталонного сорта сырья по сравнению с закрытием прошлой сессии выросла на 1,33%.

Аналитики ранее рассказали, каким будет курс рубля на майских праздниках. По мнению специалистов, российская валюта выполнила цель по укреплению, а геополитические факторы пока отошли на второй план, хоть и не окончательно.

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