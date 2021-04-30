Шойгу объяснил важность дополнительного военного образования

Москва, 30 апреля. Получение российской молодежью дополнительной военной специальности повышает статус вуза и является для студентов значимым стимулом повысить качество образования.

Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу во время своего выступления на Всероссийской научно-практической конференции по вопросам взаимодействия гражданской высшей школы и военного ведомства.

«Самое главное заключается в том, что, имея за плечами подготовку по военно-учетной специальности, юноши начинают трудовую деятельность сразу после окончания вуза, без перерыва на службу в армии», — отметил генерал армии Шойгу.

По его словам, такой подход к системе высшего образования способствует профессиональной самореализации молодых людей, предотвращает отток подготовленных кадров из российских регионов, помогает решать важные задачи предприятиям ОПК РФ и в целом улучшает состояние реального сектора российской экономики.

Ранее сообщалось о вручении министром обороны РФ премии «Армеец года».