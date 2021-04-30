Первое мая 2021: сколько отдыхаем, история и традиции, будут ли демонстрации и салют

Первомай, 1 Мая, Праздник Весны и Труда — в нашей стране очень популярен. Это разгар весны, первое настоящее тепло, возможность провести время на даче, за городом на пикнике, съездить на курорт. Пандемия внесла в эти традиции свои коррективы, от каких-то привычек пришлось временно отказаться, но зато количество нерабочих дней увеличилось.

Сколько отдыхаем в мае 2021 года

Майские праздники в 2021 году особые — для снижения опасности заражения коронавирусной инфекцией было объявлено четыре дополнительных нерабочих дня. Таким образом, дни с 1 по 3 мая включительно считаются праздничными и выходными, а с 4 по 7 мая включительно — нерабочими. Вслед за нерабочими идет еще три праздничных дня, приуроченных к празднику Победы, — с 8 по 10 мая.

Таким образом, в начале мая россияне отдыхают десять дней подряд — с 1 по 10 мая включительно. В некоторых регионах выходным также объявлен вторник, 11 мая, когда отмечается праздник Радоница и принято посещать кладбища, также четверг, 13 мая — мусульманский праздник Ураза-байрам.

Как оплачиваются дополнительные выходные, будет ли представлено какое-то возмещение тем, кто заранее взял отпуск в период с 4 по 7 мая, читайте в материале ФАН.

Федеральное агентство новостей /

1 Мая: история и традиции праздника

Первомай изначально был связан с защитой трудящимися своих прав. Праздник зародился в середине XIX века в Австралии, а затем нашел поддержку в США и Канаде. После казни нескольких американских рабочих, участвовавших в столкновениях с полицией, в их память в 1889 году Парижский конгресс II Интернационала объявил 1 мая Днем солидарности рабочих всего мира, поскольку именно на этот день была назначена массовая забастовка.

В Российской империи первого числа рабочие устраивали сходки-маевки, которые были важной составляющей революционной деятельности. После Октябрьской революции, начиная с 1918 года, 1 мая стали отмечать как День Интернационала. Праздник стал государственным. В 1972 году праздник в СССР переименовали в День международной солидарности трудящихся. Первомай в Советском Союзе отмечался два дня (1 и 2 числа) очень широко — демонстрациями трудящихся и салютами в городах-героях.

В 1992 году день 1 мая получил новое название — Праздник Весны и Труда, а 2 мая перестало быть выходным. По традиции в России первого числа проводятся шествия профсоюзов и различных политических сил. Увы, из-за пандемии COVID-19 массовые мероприятия не проводились в 2020 году, не будет шествий и в 2021-м.

Будет ли салют

В советское время 1 мая проводились не только демонстрации трудящихся, но даже и военные парады. Вечером в больших городах на Первомай гремели салюты. Затем эти составляющие праздника убрали, перенеся на День Победы. Сегодня ни салют, ни официальный фейерверк на 1 Мая не запланирован, но 9 Мая все торжественные мероприятия пройдут в полном объеме. Подробнее о праздновании Дня Победы расскажет ФАН.