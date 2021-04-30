В Минобороны РФ рассказали, где можно будет посмотреть трансляции АрМИ-2021

Москва, 30 апреля. Зрители смогут увидеть Армейские международные игры — 2021 на площадке «Клуб болельщиков», сообщил руководитель Департамента информационных систем Олег Масленников.

Как отметил российский генерал-лейтенант, проведение Международного военно-технического форума «Армия-2021» совпадет с датами Армейских международных игр. Возможность прямых трансляций является важной задачей для департамента.

Поболеть за участников АрМИ-2021 можно будет на площадке «Клуб болельщиков». В ее рамках также будет создана площадка «Киберпатриот», на которой планируется проведение турниров и соревнований по компьютерному спорту, кибербезопасности.

Масленников добавил, что на время работы «Киберпатриота» предусмотрены выступления и мастер-классы специалистов по информационной безопасности и технологиям искусственного интеллекта.

Ранее представитель Минобороны РФ рассказал о деталях подготовки к МВТФ «Армия-2021».