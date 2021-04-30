Турция одобрила российский «Спутник V» для экстренного применения

Анкара, 30 апреля. Министерство здравоохранения Турции одобрило экстренное применение «Спутника V» на территории страны, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA). Турция стала 63-й страной, где одобрили использование российского «Спутника V», напомнили в РФПИ. Сейчас в турецком государстве складывается не очень благоприятная ситуация на фоне COVID-19. В связи с этим Россия временно ограничила авиасообщение с этой страной.

Власти Турции рассчитывают, что ситуация нормализуется к концу мая, и уже в начале лета курорты смогут принять туристов из РФ. Сейчас Россия вывезла из этой страны все организованные группы путешественников.