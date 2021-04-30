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Шойгу заявил о широкой востребованности военных специальностей среди студентов вузов РФ

Армия
Шойгу заявил о широкой востребованности военных специальностей среди студентов вузов РФ
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 30 апреля. Более 60 тысяч студентов российских вузов получают военные специальности без отрыва от основной учебы, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Об этом глава оборонного ведомства рассказал в ходе своего выступления на Всероссийской научно-практической конференции по вопросам взаимодействия МО РФ и гражданской высшей школы.

«В настоящее время такое обучение (без отрыва от основной учебы – Прим. ред.) проходят более 60-ти тысяч студентов из 104 вузов страны», — сообщил руководитель российского оборонного ведомства.

Шойгу отметил, что совершенствование системы военной подготовки российских студентов продолжается в рамках выполнения поручения президента РФ Владимира Путина, которое он дал в марте нынешнего года. По словам руководителя российского оборонного ведомства, качественное укрепление ВС РФ невозможно без полноценного развития военного образования — причем не только в военно-учебных заведениях, но и в специализированных военных центрах при гражданских вузах.

«Сегодняшняя конференция — это важный шаг на пути решения этой задачи», — подчеркнул Шойгу.

Ранее стало известно о резком ответе Шойгу на западное недовольство активностью ВС РФ на плановых учениях.

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