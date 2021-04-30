Силуанов: безработица в РФ постепенно снижается

Москва, 30 апреля. Глава министерства финансов заявил о снижении безработицы в России.

Уровень безработицы в Российской Федерации постепенно снижается. Таким мнением поделился министр финансов Антон Силуанов. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно информации Силуанова, сейчас данный показатель немного превышает 5%.

Ранее в министерстве указывали на то, что в России удалось стабилизировать обстановку на финансовом рынке после введения Соединенными Штатами новых санкций. Вначале в стране наблюдалась небольшая волатильность на фондовой бирже, однако впоследствии показатели вернулись к традиционным уровням.