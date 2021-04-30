Новый спорткомплекс на Кузбассе не выдержал штормового ветра

Кемерово, 30 апреля. Построенный спорткомплекс в Белове не выдержал сильные порывы ветра. Стоимость нового здания оценивается в 1 млрд рублей.

Местные жители обратили внимание, что накрывший регион штормовой ветер, повредил фасад нового спортивного комплекса. Фотографии объекта появились в сети 29 апреля.

Повреждение получила вывеска «Металлург» на фасаде корпуса, сообщает сайт «Сибдепо». Белово в 2020 году был столицей Дня шахтера, а дворец спорта «Металлург» стал одним из главных объектов предпраздничной стройки. Особенностью этого спортивного учреждения стала его многоаспектность. Дворец «Металлург» стал одним из лучших в стране для людей с ограниченными возможностями.

Горожане в социальных сетях активно обсуждают произошедшую ситуацию. Люди не видят в произошедшем инциденте какой-то сенсации. Администрация Беловского городского округа дала оперативный комментарий по ситуации.

«Вывеска была повреждена в результате сильных порывов ветра. В настоящий момент на объекте работает подрядная организация, которая восстанавливает повреждения в рамках гарантийных обязательств», — заявили в пресс-службе администрации.

Синоптики кемеровского гидрометцентра заранее сообщили о надвигающемся шторме. Порывы ветра 28 апреля по региону достигали 20 м/с.

Инцидент со спорткомплексом в Кировской области произошел в начале апреля. Крыша частично обрушилась во время детских соревнований по легкой атлетике. В результате ЧП никто не пострадал.