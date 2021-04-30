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Татьяна Догилева подтвердила присутствие домогательств в советском кино

Шоу-бизнес
Татьяна Догилева подтвердила присутствие домогательств в советском кино
Кадр из сериала «Отпуск»

Москва, 30 апреля. Народная артистка РФ Татьяна Догилева прокомментировала тему домогательств в отечественной киноиндустрии. По словам актрисы, ее подруги сталкивались с подобным.

Проблема харассмента в актерской и режиссерской среде стала активно обсуждаться после откровений актрисы Елены Прокловой. В эфире шоу «Секрет на миллион» 67-летняя артистка рассказала, что стала жертвой домогательств, когда ей было всего 12 лет — тогда к ней приставал второй режиссер фильма, в котором она снималась.

Однако был в жизни Прокловой и второй подобный случай. Когда актрисе было 15 лет, ее домогался известный артист. Например, он вывозил юную артистку в лес под предлогом подготовки к поступлению во МХАТ и трогал ее интимные места. Имя этого человека Проклова сохранила в секрете.

Елена Проклова

Догилева подтвердила, что домогательства в советском кино действительно присутствовали. Однако судить об этом она может только по рассказам коллег — сама народная артистка жертвой харассмента не остановилась.

«Верите или нет, мне некоторые подружки рассказывали, что им не дали роль, потому что они отказывали режиссерам. Я даже обижалась, думала: что же ко мне никто не из режиссеров не домогается?» — со смехом сказала Догилева в комментарии «Собеседнику».

Об откровениях Прокловой ранее высказался певец и композитор Юрий Лоза. По мнению музыканта, скандальные заявления появляются из-за боязни артистов быть забытыми.

актриса проклова догилева
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