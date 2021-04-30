Актриса Мария Голубкина показала редкий снимок с бывшим мужем Николаем Фоменко

Москва, 30 апреля. Редкий кадр актеров Марии Голубкиной и Николая Фоменко, которые были вместе несколько лет, восхитил интернет-пользователей. Многих расстроило, что звездная пара распалась.

Артистка разместила на своей странице в Instagram архивное фото с бывшим супругом. Снимок появился по случаю дня рождения звезды фильма «Сирота казанская».

«С днем рождения! Спасибо за жизнь», — обратилась к Фоменко его бывшая супруга.

Поклонники живо отреагировали на публикацию звезды театра и кино. В комментариях под фотографией оставили сотни теплых слов. Многие фанаты выразили сожаление, что Голубкина и Фоменко все же расстались. Пара была вместе почти 15 лет.

«Красивая пара была, оба с большим чувством юмора»; «Эх, как жаль! Два огромных сердца разбиты»; «Как жаль, что распалась такая пара, ведь оба такие интересные»; «Хорошо, когда после расставания получается сохранить добрые отношения. Мария, вы очень мудры!» — пишут интернет-пользователи.

У Николая Фоменко и Марии Голубкиной родились двое детей. Звезды не часто публикуют на своих страницах в соцсетях снимки детей. Но все же бывает, что они показывают кадры повзрослевших наследников.