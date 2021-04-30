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Житель Швеции обнаружил в лесу древний тайник бронзового века

Общество
Житель Швеции обнаружил в лесу древний тайник бронзового века
pixabay.com

Стокгольм, 30 апреля. Уникальный клад из бронзовых украшений был найдет шведским любителем ориентирования на местности Томасом Карлссоном во время прогулки по лесу.

По словам спортсмена, все предметы просто лежали кучей на земле в лесу. Сначала Карлссон усомнился в подлинности изделий, однако все же решил сообщить о находке археологам. Прибывшие на место специалисты предположили, что украшения были зарыты в землю, а дикие животные выкопали их, когда рыли нору или охотились.

Найденные предметы были изготовлены в промежуток между 750 и 500 годами до нашей эры, сообщили археологи. Среди артефактов находились ожерелья, браслеты для рук и ног, иглы и петли для одежды, пишет Planet Today.

Недавно болгарские археологи обнаружили ценную коллекцию средневековых украшений. Им удалось отыскать артефакты, относящиеся к каменному, медному, бронзовому и железному векам.

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