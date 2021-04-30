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Ветераны Великой Отечественной из Мордовии получают «Письма Победы» от волонтеров

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Ветераны Великой Отечественной из Мордовии получают «Письма Победы» от волонтеров
vk.com  /  Волонтеры Победы. Республика Мордовия

Саранск. 30 апреля. Волонтеры Победы вновь навещают участников Великой Отечественной войны с благородной миссией. Активисты приносят им письма со словами искренней благодарности.

Акция «Письма Победы» стартовала накануне Дня защитника отечества. Школьники и студенты взялись за ручки и перенесли на бумагу свои размышления о войне, не забыв о словах благодарности.

«Перед 9 мая мы начинаем раздавать эти письма нашим ветеранам, в очередной раз заглянув к ним, чтобы оказать какую-либо помощь. Если в прошлые годы в нашей акции участвовало не так много людей, то в этом году ребята стали значительно активнее. Один фронтовик может получить от них по 5-6 поздравлений», — рассказала об акции ФАН региональный координатор движения «Волонтеры Победы» Елена Вавилина.

Письма от благодарных потомков самые разные. Но начинаются они почти одинаково — со слов «спасибо вам». В искренности авторов волонтеры не сомневаются. О шаблонах в таком деле речь не идет.

Несмотря на эпидобстановку и возраст, ветераны, увидев звонок со знакомого номера, машинально идут ставить чайник. Волонтеров здесь любят и ждут. Дело не только в помощи от молодого поколения. Зачастую одиноким пенсионерам даже не с кем поговорить.

«На Масленицу мы поздравляли участниц войны с Международным женским днем и брали с собой блины собственного приготовления. Сложно передать, с какими эмоциями нас встретила женщина, которая по состоянию здоровья не смогла себя порадовать на праздник таким блюдом. Достала варенье, заварила чай. За беседой с ней мы провели больше часа», — поделилась Елена.

Передать «Письма Победы» ветеранам через волонтеров можно и после 9 мая. Акция будет действовать круглый год.

Ранее ФАН писал, что на Вечных огнях в Саранске начались регламентные работы. Символы памяти о погибших героях будут полностью готовы к празднику уже седьмого мая.

россия мордовия саранск волонтеры победы
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