В пресс-центре Медиагруппы «Патриот» в пятницу, 30 апреля, состоялся прямой эфир на тему «Конфликт на границе Киргизии и Таджикистана: предпосылки и прогнозы».

Обстановка на границах республик обострилась 29 апреля, стороны обвиняют друг друга в намеренной провокации. В ходе вооруженных столкновений есть пострадавшие и погибшие. Министерство здравоохранения и социального развития Киргизии сообщило, что на утро 30 апреля количество пострадавших из-за инцидента на киргизско-таджикской границе увеличилось до 134 человек, 13 граждан погибли.

Что не поделили Киргизия и Таджикистан? Кому выгоден этот конфликт? Может ли он перерасти в настоящую войну?

На эти и другие вопросы, касающиеся дальнейших отношений двух стран, в ходе прямого эфира ответил руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин.