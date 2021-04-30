Звезда Comedy Woman Екатерина Варнава удивила фанатов располневшей фигурой

Москва, 30 апреля. Звезда юмористического шоу Comedy Woman Екатерина Варнава опубликовала снимок, на котором ее фигура выглядит слишком необычно. Артистка предстала перед фанатами располневшей.

Новое фото актрисы появилось на ее странице в Instagram. На снимке Варнава и ее возлюбленный, актер и режиссер Александр Молочников якобы позируют вместе, правда, заметно, что их головы подставлены к другим телам.

«Эти чертовы папарацци...» — подписала кадр звезда Comedy Woman.

Необычный снимок удивил фанатов актрисы. В комментариях под фото поклонники оставили множество шуток о внешнем виде Варнавы и Молочникова.

«Когда забыла втянуть живот»; «Кто эта женщина, которая съела Катю?»; «Ну наконец-то достоверные фото выложили!»; «Екатерина, вы к бабушке ездили?»; «Именно так я вас всегда себе и представляю», — написали комментаторы.

Поклонники ранее заподозрили, что Екатерина Варнава ждет ребенка. Актриса появилась на кинопремьере в сопровождении Молочникова, и на фотографиях со светского мероприятия живот знаменитости выглядел округлившимся. При этом на кадрах, которые артистка публикует в Instagram, она выглядит вполне обычно.