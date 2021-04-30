Приручить непослушные кудри и придать самым тонким и блеклым волосам роскошный объем — на эти подвиги способен мусс для укладки волос. Универсальное средство можно использовать регулярно, ведь оно щадяще относится к прядям и почти незаметно на них. Но только качественный и подходящий типу волос состав окажется действительно полезным. Если взять в магазине первое попавшееся средство, вполне вероятно, что результат укладки окажется далеким от ожиданий.

Какие виды муссов существуют и как соотносить их с типом волос? Как правильно выбирать средство? И как пользоваться муссом для волос? Журналист ФАН выяснил ответы на эти вопросы и составил рейтинг стайлингов, которые можно взять на вооружение для повседневного использования.

Особенности мусса для волос

Муссом называют стайлинговое средство с мягкой, объемной и почти невесомой структурой. Заключенная во флакон с помпой жидкость при нажатии дозатора превращается в пену, объем которой увеличивается прямо на глазах.

Пенообразная консистенция придает стайлингу легкость: он куда легче геля, а значит, не утяжеляет пряди. При нанесении на локоны почти не ощущается на них, а потому может использоваться для создания естественных укладок каждый день.

В составе есть фиксирующие компоненты, однако не стоит ожидать от мусса для фиксации волос силы лака. Он не «дубит» пряди, его задача в другом: помочь закрепить укладку феном и расческой, направить локоны в желаемое положение или поддержать их объем в течение целого дня.

К этим особенностям стоит добавить и ухаживающие свойства: редкий производитель не насытит состав компонентами, которые помогают поддерживать здоровье шевелюры. Как правило, стайлинг содержит термозащитные компоненты, которые снижают агрессивное воздействие потока горячего воздуха на пряди во время укладки. Может содержать и другие ценные вещества:

аминокислоты;

керамиды;

УФ-фильтры;

витамины;

ухаживающие масла.

Совет. Если вы выбираете стайлинг для регулярного использования, обращайте внимание на средства, где ухаживающих компонентов больше. Лучший мусс для волос не только помогает уложить локоны, но и придает им мягкость, эластичность, упругость, питает и увлажняет, а также защищает их от солнца и горячего воздуха. Универсальное и даже полезное средство!

pixabay.com / Ryan McGuire

Что лучше — мусс или пенка для волос

Эти средства похожи настолько, что даже многие производители не разделяют их. В продаже можно встретить муссы-пенки, а также линейки, в которых стайлинги слабой фиксации называются муссами, а сильной — пенками.

На самом деле, отличия все же есть и их важно учитывать при выборе.

Разное подсушивающее действие. Пенка не подсушивает прядки, потому ее рекомендуют использовать на ломких, поврежденных, высушенных частым окрашиванием или укладкой локонах. Мусс обладает подсушивающим действием, поэтому идеально подходит при избыточной жирности кожи головы. Разная закрепляющая способность. Пенка сильнее мусса, поэтому ее можно использовать на ровных, длинных волосах, которым нужно придать форму или приподнять у корней. Мусс лучше подходит для коротких стрижек, а также тонких и редких волос. Именно на последних он способен в полной мере продемонстрировать свои способности по созданию роскошного объема. Эффект натуральности. Стоит слегка переборщить с пенкой, пряди склеятся и будут выглядеть грязными. Муссообразные стайлинги при правильном использовании совершенно невидимы. С их помощью прическе можно придать эффект легкой небрежности, создать неравномерные локоны руками и не позволить кудрям распрямиться в течение дня. И при этом волосы будут выглядеть естественно, будто вы только что вымыли и высушили их.

Муссы обладают менее плотной структурой и менее выраженным подсушивающим эффектом по сравнению с пенкой. Подходят для тонких, редких, коротких, средней длины, жирных волос. Не подходят для длинных и тяжелых, сухих и ломких прядей.

pixabay.com / Elle Stallings

Виды муссов для волос

По назначению стилисты и производители различают средства четырех типов.

Для объема

Задача стайлинга — приподнять волоски и сохранить их в таком положении как можно дольше. Мусс для волос для объема работает как в прикорневой области, так и по всей длине. Чтобы получить и закрепить эффект, используйте средство правильно:

выдавите небольшое количество стайлинга на ладонь (для коротких стрижек достаточно одного нажатия помпы);

возьмите массу расческой и равномерно расчешите ею пряди;

опустите голову вниз и сушите феном в таком положении;

время от времени вытягивайте пряди расческой.

Откиньте локоны назад и придайте кончикам нужную форму. Вы получите объемную укладку, которая будет держаться до двух дней.

Для фиксации

Чтобы придать прядям нужную форму, нанесите мусс для волос «сильная фиксация» по всей длине, но не расческой, а руками. Удобно делать это с опущенной головой: сначала пройдитесь по затылочной части головы, распределяя средство двумя ладонями. Затем возьмите еще немного стайлинга и нанесите на боковые части головы.

Сушите удобным для вас способом: придайте форму с помощью круглой расчески или накрутите пряди на бигуди и высушите феном. Эффект легкой небрежности на длинных волосах можно получить, скрутив их в неплотный пучок на затылке. Когда волосы подсохнут, распустите их и разделите пряди руками.

Для кудрей и волнистых локонов

Задача стайлинга — не сформировать кудри, а зафиксировать их, потому наносить мусс для кудрявых волос нужно очень аккуратно. На корни тратить средство не стоит, волнистые локоны и так хорошо держат объем. Наносите его от середины длины к кончикам. Удобно делать это с опущенной головой: так удастся распределить состав по задней части волос. Затем поднимите голову и распределите средство по передним прядям с каждой стороны.

Для окрашенных волос

Производители предлагают оттеночные муссы, которые позволяют оживить тон прядей или замаскировать отросшие корни. Линейка тонов невелика, но в ней можно выбрать самые популярные: блонд, русый, для каштановых, черных волос. Средство не избавит от необходимости посещать парикмахера, но позволит делать это реже. Кроме того, цвет будет выглядеть ярче и насыщенней, словно вы только из салона.

pixabay.com / Alp Cem

Топ лучших муссов для волос

ФАН сделал подборку стайлингов, которые получили хорошие отзывы профессионалов бьюти-рынка и покупателей. В него включены недорогие средства, которые легко найти в магазинах косметики и супермаркетах, а также профессиональные серии, которым отдают предпочтение стилисты.

Schwarzkopf Professionnelle сверхсильная фиксация

Pr Scr market.yandex.ru / ООО «Яндекс.Маркет»

Средство на каждый день, которое помогает сохранить объем, придать прядям нужное направление и форму. Мусс для волос Schwarzkopf позиционируется как профессиональная серия, но его стоимость невелика. Он не обладает ухаживающими свойствами, но защищает локоны от ультрафиолета. Предлагается в объемном флаконе 500 мл, обладает нейтральным запахом, не склеивает и не пересушивает пряди.

По отзывам покупательниц, это отличный мусс для тонких волос, который полностью справляется со своими задачами. Удобен в повседневном использовании, для мягких локонов подходит идеально. Хорошо и надолго фиксирует, не утяжеляет, сохраняет подвижность прически, но может сушить изначально сухие и окрашенные волосы.

Средняя цена — 419 рублей.

Ollin Bionika Плотность волос

Pr Scr market.yandex.ru / ООО «Яндекс.Маркет»

Линейка от отечественного производителя профессиональной косметики. Мусс для волос Ollin Bionika содержит ухаживающие компоненты кератин и пантенол, которые уплотняют структуру волосков, придают им объем, здоровый вид, блеск и повышают плотность. Разработан для поврежденных, тонких и пористых локонов, высушенных частым окрашиванием и агрессивными процедурами.

Покупательницы отмечают, что после использования средства даже безжизненные пряди наполняются объемом и выглядят здоровыми. Стайлинг утолщает волоски без утяжеления, придает объем, который держится до двух дней. Для коротких стрижек служит настоящей палочкой-выручалочкой, так как помогает и сохранить форму, и оздоровить волосы, делает их послушными и не позволяет электризоваться. При нанесении в большом количестве может склеивать волоски и придавать им неопрятный вид.

Средняя цена — 454 рубля.

OLLIN BioNika Реконструктор

Pr Scr market.yandex.ru / ООО «Яндекс.Маркет»

Использовать муссообразные стайлинги при исходной сухости волосков не рекомендуют, однако российский производитель разработал лечебную серию косметики, которая позволяет справиться с сухостью и оздоровить пряди. Мусс-реконструктор для волос предназначен именно для сухих локонов, тонких и поврежденных. Благодаря кератину, входящему в его состав, восстанавливает межклеточные связи в структуре волосков, сглаживает кутикулу, защищает прическу от агрессивных внешних факторов.

По отзывам, не делает волосы жирными, они становятся мягкими, хорошо поддаются укладке, выглядят естественно, блестят. Нет ощущения липкости и тяжести, как после пенки, а при длительном применении заметен эффект оздоровления прядей.

Средняя цена — 604 рубля.

L'Oreal Тecni ART Full Volume Extra

Pr Scr market.yandex.ru / ООО «Яндекс.Маркет»

Для обладательниц тонких волосков, которые совершенно не держат объем и безжизненно лежат на голове, решением проблемы станет мусс для волос L’Oreal. Серия Тecni ART профессиональная, однако и в домашних условиях пользоваться ею удобно. Флакон объемом 250 мл хорошо лежит в ладони, помпа позволяет легко дозировать состав. Шарика размером с мандарин хватит для нанесения на локоны длиной до лопаток. В составе стайлинга — термозащитные компоненты и УФ-фильтры, его структура сверхлегкая, поэтому даже самые тонкие волоски он не утяжеляет.

По отзывам, не склеивает пряди, прическа долго сохраняет форму и объем, а запах практически не ощущается. Единственным недостатком покупательницы считают цену: она выше, чем средняя стоимость подобных стайлингов у конкурентов.

Средняя цена — 755 рублей.

Syoss Volume Lift

Pr Scr market.yandex.ru / ООО «Яндекс.Маркет»

Недорогой мусс для волос Syoss обладает экстрасильной фиксацией. Он позволяет зафиксировать пряди длиной ниже лопаток, а также придать объем прическе для обладательниц тонких, редких волосков. Влажные пряди расчесывать с ним значительно проще, а при равномерном нанесении от корней до кончиков укладка сохраняет привлекательный вид и естественный блеск 24 часа.

Девушки отмечают, что стайлинг действительно придает прическе роскошный объем и сохраняет его надолго. Спасает от электризации локонов, не позволяет им пушиться. Но если волосы от природы густые и плотные, надеяться на это средство не стоит. Оно слишком мягкое для них, а при обильном нанесении сделает пряди грязными.

Средняя цена — 311 рублей.

Прелесть New Generation Объем и текстура

Pr Scr market.yandex.ru / ООО «Яндекс.Маркет»

Молодежная линейка стайлингов от российского производителя пополнилась недорогим средством. Мусс для волос «Прелесть» — один из самых дешевых на рынке, но неплохо справляется со своими задачами. Приятно пахнет, легко распределяется по прядям, незаметен на них после сушки и укладки, поддерживает объем и форму локонов.

По мнению покупательниц, средство стоит попробовать обладательницам окрашенных, пористых, недлинных волос. Стайлинг поможет сохранить прическу в течение всего дня. Пользоваться им удобно, дозатор помогает экономно расходовать средство. Аромат быстро выветривается, сами же пряди остаются подвижными и заметно структурированными. Но к вечеру объем может поубавиться, поэтому фиксации некоторым пользовательницам не хватает.

Средняя цена — 143 рубля.

Johnny's Chop Shop Max Up Volume

Pr Scr market.yandex.ru / ООО «Яндекс.Маркет»

Немногие производители включают в свои линейки стайлинги для мужчин, поэтому средство от Johnny's Chop Shop как минимум заслуживает внимания. Это мужской мусс для волос из молодежной серии в оригинальном флаконе, который обещает придать шевелюре роскошный объем.

Пользователи считают, что прическа действительно выглядит объемной, а эффект сохраняется до 24 часов. Но к использованию этого стайлинга нужно привыкнуть: если нанести его больше, чем нужно, корни могут стать жирными, а сами волоски — склеятся. Если же использовать его в небольшом количестве, и расход будет умеренным, и внешний вид прически отличным. Но вот стоимость стайлинга — не самая привлекательная, особенно с учетом объема флакона — всего 150 мл.

Средняя цена — 517 рублей.