Представитель Германии выразила надежду на получение российской вакцины

Заместитель генерального консула Германии в Санкт-Петербурге Уте Катч-Эгли на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН рассказала о самых перспективных отраслях сотрудничества Москвы и Берлина.

В первую очередь Катч-Эгли обратила внимание на энергетику.

«Насколько я знаю, уже сейчас есть технические возможности транспортировать до 30% водорода по газопроводу «Северный поток — 2». Это очень интересный и крупный проект. Я лично уверена в том, что все задуманное осуществится, несмотря на политическое давление, оказываемое на этот проект», — надеется она.

Также Катч-Эгли отметила и информационные технологии.

«Также думаю, что IT-сфера очень перспективна. Уже сейчас Санкт-Петербург является столицей IT-технологий. Как показала пандемия, потребности в этой сфере растут. Благодаря высококвалифицированным специалистам в городе это сотрудничество будет развиваться», — отметила эксперт.

Федеральное агентство новостей / Елизавета Мурашева

Участница пресс-конференции надеется, что сотрудничество между Россией и Германией будет налажено и в вопросе вакцинации.

«Российская вакцина против коронавируса еще пока не признана европейским агентством медикаментов. Я сделала две прививки, поэтому могу лично сказать, что отрицательных и побочных эффектов у российской вакцины нет. Думаю, очень скоро сотрудничество будет налажено. Вакцинация — это мое личное решение. Я решила, что лучше привиться, чем заболеть», — объяснила она.

Global Look Press / Frank Hoermann/SVEN SIMON

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