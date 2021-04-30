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Экспортная пошлина на сою может составить 20%

Экономика
Экспортная пошлина на сою может составить 20%
pixabay.com

Москва, 30 апреля. Минэкономразвития РФ опубликовало проект постановления кабмина об установлении экспортной пошлины на сою в размере 20%, но не менее 100 долларов за одну тонну.

Соответствующую меру планируется ввести с 1 июля 2021 года по 31 августа 2022 года включительно. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства.

По данным ведомства, с таким предложением выступил Минсельхоз. В настоящий момент и до 30 июня 2021 года пошлина в отношении соевых бобов на вывоз за границу составляет 30%, но не меньше 165 евро за тонну.

Замминистра экономического развития Владимир Ильичев, слова которого приводит пресс-служба, отметил, что в ходе проработки решения по экспортной пошлине учитывалась позиция производителей сои на Дальнем Востоке. По его словам, одобренный вариант поможет сохранить возможность для дальневосточных производителей поставлять за рубеж соевые бобы по меньшей мере в тех объемах, которые не находят спроса на внутреннем рынке.

Экспортная плавающая пошлина на подсолнечное масло вступит в силу в России с 1 сентября 2021 года. А с 1 июля изменится пошлина на подсолнечник, сообщили в Правительстве РФ.

экспорт пошлина соя
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