Госсекретарь США встретится с Зеленским в ближайшее время

Вашингтон, 30 апреля. Государственный секретарь США Энтони Блинкен встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским во время рабочего визита в Киев 5–6 мая. Об этом сообщили в Госдепе.

Помимо переговоров с главой государства, госсекретарь намерен провести встречу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Во время визита Энтони Блинкен подтвердит поддержку суверенитета украинского государства со стороны Белого дома.

Как стало известно ранее, киевский политолог рассказал, чем обернется для Зеленского визит госсекретаря США.