Американские правоохранительные органы расследуют по меньшей мере два инцидента на территории США, в том числе один возле Белого дома в ноябре прошлого года. Они, как утверждают СМИ, похожи на таинственные, невидимые атаки, которые привели к изнурительным симптомам для десятков американских сотрудников за рубежом. Подробнее — в материале ФАН.

Синдром микроволновки

Как сообщают CNN, Пентагон и другие ведомства, изучающие этот вопрос, не пришли к четким выводам о произошедшем. Но факт, что такая атака могла произойти настолько близко к Белому дому, вызывает у американцев особую тревогу.

В отдельном эпизоде 2019 года чиновник Белого дома сообщил о подобном нападении во время прогулки с собакой в пригороде Вирджинии недалеко от Вашингтона, сообщал GQ в прошлом году.

Те, кто заболел, сообщили о схожих симптомах сотрудникам ЦРУ и Госдепартамента, оказавшимся за границей. Чиновники считают, что эта история схожа с так называемой атакой «гаванского синдрома». Этот термин, как считают в США, относится к необъяснимым симптомам, которые персонал посольства США на Кубе начал испытывать в конце 2016 года. Были различные жалобы, среди них: хлопки в ушах, головокружение, головные боли и тошнота. Иногда — неопознанный «пронзительный шум».

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Как утверждает CNN, в Вашингтоне уже давно ходят слухи о подобных инцидентах в Соединенных Штатах. В то время как недавние эпизоды вокруг Вашингтона кажутся похожими на предыдущие «нападения» на дипломатов и сотрудников ЦРУ, служащих на Кубе, в России и Китае, следователи не определили, связаны ли загадочные инциденты в США с теми, которые произошли за рубежом, а также кто может стоять за ними.

В то же время представители Пентагона заявили, что за атаками якобы стоит Россия. Но пока у них недостаточно информации, чтобы сказать наверняка. Другой бывший американский чиновник, участвовавший в расследовании, сказал, что Китай также был в числе подозреваемых.

США изо всех сил пытались понять эти атаки 2016 и 2017 годов, когда дипломатический и разведывательный персонал на Кубе впервые начал сообщать о тревожных симптомах, которые, казалось, появились на ровном месте. Чиновники разведки и обороны неохотно рассказывали публично об этих странных инцидентах. И некоторые из тех, кто якобы пострадал, публично жаловались, что ЦРУ не отнеслось к этому вопросу достаточно серьезно, по крайней мере сначала.

Персонал в России и Китае сообщал о подобных необъяснимых инцидентах. Хотя в США нет единого мнения относительно того, что вызывает симптомы. Одно исследование, спонсируемое Государственным департаментом, показало, что они якобы были результатом атак с использованием микроволновой энергии.

Мартовский отчет Национальной академии наук показал, что «направленная импульсная радиочастотная энергия» якобы была наиболее вероятной причиной странного набора симптомов. Сообщается, что инциденты могут быть нападениями с использованием «импульсной» или «направленной» энергии.

Весеннее обострение

Политический аналитик Владимир Соловейчик заметил, что в дни, когда после зимней спячки оживает природа, обостряются и все психические заболевания. Весна и осень — время, крайне опасное для людей с лабильной психикой, у которых состояние неустойчивого психического равновесия может в одночасье резко сместиться в сторону помрачения ума и надлома души, ведущих к серьезному расстройству.

«Похоже, именно это и произошло как с публикаторами данного «сенсационного аналитического материала», так и с теми должностными лицами из спецслужб и дипломатических ведомств США, которые для этого «исследования» предоставили исходные данные. За долгие годы наблюдений за политически активными гражданами я на личном опыте убедился, как много среди них «облученных из космоса», тех, у кого посредством «обстрелов из электронной пушки» произошло «киббуцирование сознания». Их мозг загнан в узкие рамки «киббуца», границы которого определяются «торсионными полями», руководимыми «глобальным предиктором», и других «пострадавших». Теперь к их числу присоединились высокопоставленные американские разведчики и дипломаты. Искренне жаль граждан США. Получается, что ими управляют психи и люди со столь серьезными отклонениями», — пояснил Владимир Соловейчик.

Федеральное агентство новостей /

Эксперт назвал показательным, что главным «супостатом», по версии ЦРУ и Госдепартамента США, вслед за нашей страной и КНР выставлена Куба. Эта страна как раз на днях отметила 60-летний юбилей провала вооруженной интервенции американских наемников в заливе Кочинос. Видимо, поражение на Плайя-Хирон, стоившее карьеры основателю ЦРУ Аллену Даллесу, до сих пор не дает покоя его наследникам.

«И они мстят как могут Острову Свободы, кубинскому народу, гадят по-мелкому, когда не в состоянии успешно нагадить Кубе по-крупному. Разумеется, весь это бред, не подберу иного слова, достоин лишь осмеяния. Очевидно, что русофобская паранойя после прихода к власти в США демократов приняла там у начальства и его идеологической обслуги весьма опасные, прежде всего, для самого американского народа, формы психического расстройства», — добавил Владимир Соловейчик.

В будущем году в США состоятся промежуточные выборы в обе палаты Конгресса США и среди губернаторов штатов. Полностью обновится Палата представителей, частично — Сенат и губернаторский корпус. Эксперт выразил надежду, что здравомыслящее и психически здоровое трудящееся большинство граждан США скажет на них свое слово и нанесет поражение кандидатам-русофобам от Демократической партии.