Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
30 апреля 19:32
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:30
Общество
Сервис Russpass познакомит россиян с достопримечательностями Мордовии
19:28
Спорт
Российские СМИ объявили бойкот ЦСКА из-за отказа в аккредитации журналисту
19:28
Политика
Довыборы в московский парламент могут пройти на «Госуслугах»
19:27
Политика
Политолог Марков одной фразой раскрыл террористическую суть атак Киева на ДНР и ЛНР
19:26
Общество
Король отечественной эстрады Филипп Киркоров празднует 54-летие
19:25
Общество
Россия и Эфиопия ведут переговоры о поставках вакцины «Спутник V»
19:25
Экономика
Около трети госзакупок в России пришлось на первый квартал
19:25
Армия
Военный эксперт объяснил, как НАТО планирует шпионить за ВМФ РФ при помощи Украины
19:23
Армия
Дамаск заявил, что США попирают международное законодательство в Сирии
19:23
Общество
Волков едва не забыл упомянуть Навального в ролике о роспуске штабов блогера
19:22
Весь мир
Власти Кении через год закроют два крупнейших лагеря для беженцев
19:21
Общество
Садовники Петербурга готовят полмиллиона цветов для украшения улиц к майским праздникам
19:20
Общество
Искажение истории ВОВ стало темой обсуждения на брифинге Медиагруппы «Патриот»
19:20
Шоу-бизнес
Ольга Бузова нежно поздравила Киркорова с 54-летием
19:18
Армия
Пентагон: США будут оказывать военную поддержку Афганистану после отвода войск
19:16
Общество
Жительница Ханты-Мансийска назвала плюсы «самозанятости»
19:16
Экономика
Определен топ автоновинок, которые ждут в России летом 2021 года
19:15
Общество
Власти Великобритании смягчили рекомендации для своих граждан по поездкам в РФ
19:13
Весь мир
Делегация миссии Африканского союза прибыла в Республику Чад
19:13
Общество
Танцор Красилов из клипа Little Big: Я планирую карьеру в кино
Все новости

Синдром микроволновки: США подозревают Россию в импульсных атаках на дипломатов

Весь мир
Синдром микроволновки: США подозревают Россию в импульсных атаках на дипломатов

Американские правоохранительные органы расследуют по меньшей мере два инцидента на территории США, в том числе один возле Белого дома в ноябре прошлого года. Они, как утверждают СМИ, похожи на таинственные, невидимые атаки, которые привели к изнурительным симптомам для десятков американских сотрудников за рубежом. Подробнее — в материале ФАН.

Синдром микроволновки

Как сообщают CNN, Пентагон и другие ведомства, изучающие этот вопрос, не пришли к четким выводам о произошедшем. Но факт, что такая атака могла произойти настолько близко к Белому дому, вызывает у американцев особую тревогу.

В отдельном эпизоде 2019 года чиновник Белого дома сообщил о подобном нападении во время прогулки с собакой в пригороде Вирджинии недалеко от Вашингтона, сообщал GQ в прошлом году.

Те, кто заболел, сообщили о схожих симптомах сотрудникам ЦРУ и Госдепартамента, оказавшимся за границей. Чиновники считают, что эта история схожа с так называемой атакой «гаванского синдрома». Этот термин, как считают в США, относится к необъяснимым симптомам, которые персонал посольства США на Кубе начал испытывать в конце 2016 года. Были различные жалобы, среди них: хлопки в ушах, головокружение, головные боли и тошнота. Иногда — неопознанный «пронзительный шум».

Синдром микроволновки: США подозревают Россию в импульсных атаках на дипломатов
pixabay.com  / 12019

Как утверждает CNN, в Вашингтоне уже давно ходят слухи о подобных инцидентах в Соединенных Штатах. В то время как недавние эпизоды вокруг Вашингтона кажутся похожими на предыдущие «нападения» на дипломатов и сотрудников ЦРУ, служащих на Кубе, в России и Китае, следователи не определили, связаны ли загадочные инциденты в США с теми, которые произошли за рубежом, а также кто может стоять за ними.

В то же время представители Пентагона заявили, что за атаками якобы стоит Россия. Но пока у них недостаточно информации, чтобы сказать наверняка. Другой бывший американский чиновник, участвовавший в расследовании, сказал, что Китай также был в числе подозреваемых.

США изо всех сил пытались понять эти атаки 2016 и 2017 годов, когда дипломатический и разведывательный персонал на Кубе впервые начал сообщать о тревожных симптомах, которые, казалось, появились на ровном месте. Чиновники разведки и обороны неохотно рассказывали публично об этих странных инцидентах. И некоторые из тех, кто якобы пострадал, публично жаловались, что ЦРУ не отнеслось к этому вопросу достаточно серьезно, по крайней мере сначала.

Персонал в России и Китае сообщал о подобных необъяснимых инцидентах. Хотя в США нет единого мнения относительно того, что вызывает симптомы. Одно исследование, спонсируемое Государственным департаментом, показало, что они якобы были результатом атак с использованием микроволновой энергии.

Мартовский отчет Национальной академии наук показал, что «направленная импульсная радиочастотная энергия» якобы была наиболее вероятной причиной странного набора симптомов. Сообщается, что инциденты могут быть нападениями с использованием «импульсной» или «направленной» энергии.

Весеннее обострение

Политический аналитик Владимир Соловейчик заметил, что в дни, когда после зимней спячки оживает природа, обостряются и все психические заболевания. Весна и осень — время, крайне опасное для людей с лабильной психикой, у которых состояние неустойчивого психического равновесия может в одночасье резко сместиться в сторону помрачения ума и надлома души, ведущих к серьезному расстройству.

«Похоже, именно это и произошло как с публикаторами данного «сенсационного аналитического материала», так и с теми должностными лицами из спецслужб и дипломатических ведомств США, которые для этого «исследования» предоставили исходные данные. За долгие годы наблюдений за политически активными гражданами я на личном опыте убедился, как много среди них «облученных из космоса», тех, у кого посредством «обстрелов из электронной пушки» произошло «киббуцирование сознания». Их мозг загнан в узкие рамки «киббуца», границы которого определяются «торсионными полями», руководимыми «глобальным предиктором», и других «пострадавших». Теперь к их числу присоединились высокопоставленные американские разведчики и дипломаты. Искренне жаль граждан США. Получается, что ими управляют психи и люди со столь серьезными отклонениями», — пояснил Владимир Соловейчик.

Синдром микроволновки: США подозревают Россию в импульсных атаках на дипломатов
Федеральное агентство новостей  / 

Эксперт назвал показательным, что главным «супостатом», по версии ЦРУ и Госдепартамента США, вслед за нашей страной и КНР выставлена Куба. Эта страна как раз на днях отметила 60-летний юбилей провала вооруженной интервенции американских наемников в заливе Кочинос. Видимо, поражение на Плайя-Хирон, стоившее карьеры основателю ЦРУ Аллену Даллесу, до сих пор не дает покоя его наследникам.

«И они мстят как могут Острову Свободы, кубинскому народу, гадят по-мелкому, когда не в состоянии успешно нагадить Кубе по-крупному. Разумеется, весь это бред, не подберу иного слова, достоин лишь осмеяния. Очевидно, что русофобская паранойя после прихода к власти в США демократов приняла там у начальства и его идеологической обслуги весьма опасные, прежде всего, для самого американского народа, формы психического расстройства», — добавил Владимир Соловейчик.

В будущем году в США состоятся промежуточные выборы в обе палаты Конгресса США и среди губернаторов штатов. Полностью обновится Палата представителей, частично — Сенат и губернаторский корпус. Эксперт выразил надежду, что здравомыслящее и психически здоровое трудящееся большинство граждан США скажет на них свое слово и нанесет поражение кандидатам-русофобам от Демократической партии.

россия сша китай
Комментировать
Самое популярное
Сергей Никоненко о словах Елены Прокловой: Только от слабоумия можно говорить такое
Общество 173979 28 апреля 2021
Сергей Никоненко о словах Елены Прокловой: Только от слабоумия можно говорить такое
Sohu: слежка за российской подлодкой обернулась для США неожиданными последствиями
Армия 169288 28 апреля 2021
Sohu: слежка за российской подлодкой обернулась для США неожиданными последствиями
«Он и впрямь клоун»: французские читатели раскритиковали заявление Зеленского
Общество 133037 29 апреля 2021
«Он и впрямь клоун»: французские читатели раскритиковали заявление Зеленского
В Китае попытку перехватить самолет ВКС РФ над Тихим океаном назвали позором ВМС США
Армия 127256 28 апреля 2021
В Китае попытку перехватить самолет ВКС РФ над Тихим океаном назвали позором ВМС США
Норкин рассказал американцу анекдот про Путина без цензуры
Политика 125486 28 апреля 2021
Норкин рассказал американцу анекдот про Путина без цензуры
Все новости / Весь мир / Синдром микроволновки: США подозревают Россию в импульсных атаках на дипломатов
Рейтинг@Mail.ru