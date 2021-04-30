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Уголок спокойствия в Старом городе Дамаска: репортаж ФАН из дворца Азема

  /   Обновлено: 30 апреля 2021 19:00
Весь мир
Уголок спокойствия в Старом городе Дамаска: репортаж ФАН из дворца Азема
Федеральное агентство новостей  / 

Район Старого города в Дамаске разительно отличается от более современных кварталов сирийской столицы. Он пропитан духом древности и богат историческими и религиозными памятниками. Один из них — дворец, построенный еще в середине XVIII века наместником турецкого султана Асад-пашой аль-Аземом.

После получения Сирией независимости от Франции в 1946 году это место было отреставрировано, и в 1953-м министерство культуры открыло здесь музей национальных обычаев и быта. Его посещают туристы из различных стран, чтобы увидеть особенности жизни сирийцев в XVIII–XIX веках: их традиции, одежду и предметы обихода.

Помимо всего прочего, здание является наглядным примером архитектуры того времени: стены и потолки обиты деревом и украшены резьбой и росписью, а пол, оконные и дверные проемы выложены разноцветной каменной плиткой.

Уголок спокойствия в Старом городе Дамаска: репортаж ФАН из дворца Азема
Федеральное агентство новостей  / 

Изначально дворец был разделен на две основных части. Первая — саламлик — зона для приема гостей и работы. Вторая и самая большая часть — харамлик, там проживала и отдыхала семья наместника. Традиционно в эту зону посторонним вход запрещен, но дворец Азема — исключение. Изначально тут разместилась здесь комната для тайных встреч. Когда прибывал посетитель, слуга громко оповещал об этом семью паши, она покидала двор и запиралась в своих покоях.

Уголок спокойствия в Старом городе Дамаска: репортаж ФАН из дворца Азема
Федеральное агентство новостей  / 

Не считая бань, харамлик — это единственное помещение в музее, экспозиция которого показывает его изначальное предназначение. В остальных комнатах сейчас представлены реконструкции бытовых сцен из жизни простых сирийцев тех времен: отдыхающих в традиционных кофейнях посетителей, подготовку невесты к свадьбе, различных мастеров за работой — кожевников, жестянщиков, ювелиров, стеклодувов, прядильщиков. В нишах стен и на витринах можно увидеть примеры их ремесла.

Уголок спокойствия в Старом городе Дамаска: репортаж ФАН из дворца Азема
Федеральное агентство новостей  / 

В одну из комнат был перенесен рабочий кабинет принца Фейсала I, командовавшего сирийскими войсками во время антитурецких восстаний. Он запечатлен на фотографии с Парижской мирной конференции 1919 года, висящей на стене. Справа от него на фото — Томас Эдвард Лоуренс, или Лоуренс Аравийский, — знаменитый британский разведчик и дипломат, который стал советником Фейсала и внес весомый вклад в освобождение территории Сирии от турецкого владычества.

Уголок спокойствия в Старом городе Дамаска: репортаж ФАН из дворца Азема
Федеральное агентство новостей  / 

В центре двух главных частей дворца расположены зеленые дворики. Они не претерпели значительных изменений. Здесь по-прежнему царит атмосфера умиротворения и гармонии, которая резко контрастирует с шумом оживленных торговых рядов и узкими каменными улочками. И те, кто часто бывает в этом районе города, наверняка захотят посетить этот оазис спокойствия еще не раз, просто чтобы отдохнуть от местной суеты. Символические затраты на вход сюда точно стоят всех этих эмоций.

сирия дамаск репортаж
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