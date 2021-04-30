Уголок спокойствия в Старом городе Дамаска: репортаж ФАН из дворца Азема

Район Старого города в Дамаске разительно отличается от более современных кварталов сирийской столицы. Он пропитан духом древности и богат историческими и религиозными памятниками. Один из них — дворец, построенный еще в середине XVIII века наместником турецкого султана Асад-пашой аль-Аземом.

После получения Сирией независимости от Франции в 1946 году это место было отреставрировано, и в 1953-м министерство культуры открыло здесь музей национальных обычаев и быта. Его посещают туристы из различных стран, чтобы увидеть особенности жизни сирийцев в XVIII–XIX веках: их традиции, одежду и предметы обихода.

Помимо всего прочего, здание является наглядным примером архитектуры того времени: стены и потолки обиты деревом и украшены резьбой и росписью, а пол, оконные и дверные проемы выложены разноцветной каменной плиткой.

Федеральное агентство новостей /

Изначально дворец был разделен на две основных части. Первая — саламлик — зона для приема гостей и работы. Вторая и самая большая часть — харамлик, там проживала и отдыхала семья наместника. Традиционно в эту зону посторонним вход запрещен, но дворец Азема — исключение. Изначально тут разместилась здесь комната для тайных встреч. Когда прибывал посетитель, слуга громко оповещал об этом семью паши, она покидала двор и запиралась в своих покоях.

Федеральное агентство новостей /

Не считая бань, харамлик — это единственное помещение в музее, экспозиция которого показывает его изначальное предназначение. В остальных комнатах сейчас представлены реконструкции бытовых сцен из жизни простых сирийцев тех времен: отдыхающих в традиционных кофейнях посетителей, подготовку невесты к свадьбе, различных мастеров за работой — кожевников, жестянщиков, ювелиров, стеклодувов, прядильщиков. В нишах стен и на витринах можно увидеть примеры их ремесла.

Федеральное агентство новостей /

В одну из комнат был перенесен рабочий кабинет принца Фейсала I, командовавшего сирийскими войсками во время антитурецких восстаний. Он запечатлен на фотографии с Парижской мирной конференции 1919 года, висящей на стене. Справа от него на фото — Томас Эдвард Лоуренс, или Лоуренс Аравийский, — знаменитый британский разведчик и дипломат, который стал советником Фейсала и внес весомый вклад в освобождение территории Сирии от турецкого владычества.

Федеральное агентство новостей /

В центре двух главных частей дворца расположены зеленые дворики. Они не претерпели значительных изменений. Здесь по-прежнему царит атмосфера умиротворения и гармонии, которая резко контрастирует с шумом оживленных торговых рядов и узкими каменными улочками. И те, кто часто бывает в этом районе города, наверняка захотят посетить этот оазис спокойствия еще не раз, просто чтобы отдохнуть от местной суеты. Символические затраты на вход сюда точно стоят всех этих эмоций.