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Суд отклонил иск правозащитника Пономарева о снятии статуса иноагента

Происшествия
Суд отклонил иск правозащитника Пономарева о снятии статуса иноагента
Агенство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 30 апреля. Пресс-служба Хорошевского суда Москвы объявила о том, что административный иск Льва Пономарева о снятии статуса иноагента был отклонен.

Иск Льва Пономарева (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) к Минюсту РФ был отклонен Хорошевским судом. Правозащитник требовал исключить его из реестра иностранных средств массовой информации.

Пономарев был признан иноагентом в конце декабря 2020 года вместе с учителем Дарьей Апахончич и журналистами Денисом Камалягиным, Сергеем Маркеловым и Людмилой Савицкой. Ранее Пономарев призывал приравнять пропаганду терроризма к «кухонным беседам», писал ФАН.

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