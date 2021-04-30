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Насмешки Украины о «воде в цистернах» для Крыма разбились о географию Днепра

Общество
Насмешки Украины о «воде в цистернах» для Крыма разбились о географию Днепра
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Киев, 30 апреля. В Киеве исключают вариант с подачей воды в Крым в экстренных случаях. Пользователи Сети намекнули на возможность перекрытия Днепра Россией.

Резонансное заявление о водной блокаде Крыма сделал представитель президента Украины в Конституционном суде страны Федор Вениславский. Политик выступил на телеканале «НАШ». Он заявил, что в случае ухудшения гуманитарной ситуации на полуострове единственным источником пресной воды для крымчан станут «поставки цистернами».

Украина, по словам Вениславского, ни при каких условиях не будет возобновлять работу Северо-Крымского канала. Данную позицию Киев оправдывает ответственностью России за Крым с 18 марта 2014 года.

Пользователи Сети отреагировали на заявление украинского деятеля намеками на возможный ответ РФ. По их мнению, Москва может вынудить Украину поставлять «цистернами, бочками и ведрами» не только газ, но и воду из Днепра. В комментариях напоминают, что исток главной реки Украины находится в Смоленской области, и это дает России мощный рычаг воздействия.

«Может, тогда Россия начнет продавать Украине воду в цистернах? Все-таки исток Днепра находится у села Бочарово в Смоленской области», - пишет пользователь YouTube Алексей Крайнов.

«Вам бы на карту глянуть, где Днепр берет начало. Ибо может оказаться, что вам самим придется покупать воду в бочках!» – написал Доръям асьнымос.

«Так и газ можно бочками поставлять», - напоминает Игорь Иванов.

«Менее чем через год проблема с водой в Крыму будет не просто решена – еще и вам будут продавать в бутылках питьевую воду из подземных русел Днепра», - предупреждает Екатерина Богданова.

«Вы бы для начала обеспечили водой саму Украину. Только и слышно: вода, вода. А у самих области, села, города без нее. Не пересыпайте из пустого в порожнее. Вы – страшная беда для населения Украины», - пишет украинка Дуня Костяк.

украина крым днепр вода северо-крымский канал водная блокада
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