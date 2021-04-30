Огромный долг Албурова не помешал ему покинуть РФ ради путешествий

Тбилиси, 30 апреля. Соратник блогера Алексея Навального Георгий Албуров является крупным должником в России. Тем не менее он спокойно покинул пределы родины.

Приспешник Навального проходил по делам о незаконных митингах в 2019 году. Согласно судебным решениям, он обязан выплатить более 700 тысяч рублей, включая исполнительский сбор. О своем вояже он сообщает подписчикам через Instagram.

В январе 2021 года Албуров получил десять суток ареста за призывы к участию в незаконных митингах, сообщал ФАН. Весной появилась информация, что Албуров уехал в Литву. В конце апреля он отправился в путешествие в Грузию.

Литва стала пристанищем для еще двух близких людей Навального. Там осели Владимир Милов и Леонид Волков. В одном из европейских государств находится и Иван Жданов.