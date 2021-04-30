Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
30 апреля 16:29
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:28
Общество
Роспотребнадзор раскрыл главные плюсы и минусы вегетарианства
16:26
Происшествия
Сообщение о возгорании машины в Лефортовском тоннеле может быть ложным
16:25
Спорт
Омский «Авангард» разорвал контракт с Ильей Ковальчуком
16:25
Армия
Литовкин: борьба Вашингтона с С-400 уничтожит американскую военную промышленность
16:25
Весь мир
Эпидемия расстрелов: Америка переживает бум массовых убийств с оружием
16:24
Весь мир
Власти Турции считают, что режим изоляции поможет спасти летний туристический сезон
16:22
Происшествия
СК расследует дело о хищении 400 млн рублей из бюджета Люберец
16:19
Экономика
Представитель «Кировского завода» рассказал о развитии стартапов в России
16:14
Общество
Молодые блогеры примут участие в новом сезоне реалити о войне «Пережить, чтобы помнить»
16:13
Политика
Москве посоветовали перейти «от уговоров к розгам» на международной арене
16:12
Шоу-бизнес
82-летняя Лариса Лужина заявила о пережитых домогательствах
16:11
Общество
Простаков объяснил, как отразится решение Росфинмониторинга на штабах Навального
16:03
Происшествия
Предполагаемые пособники украинских телефонных аферистов пойманы в Петербурге
16:00
Политика
Жапаров провел переговоры с президентом Таджикистана по ситуации на границе
15:59
Армия
В России за пять лет построили 28 военных учебных центров
15:58
Шоу-бизнес
Ксения Собчак резко ответила на обвинения в пьянстве
15:57
Общество
Детеныши енотов, сурикатов и лемуров родились весной в зоопарке Воронежа
15:55
Общество
Ветераны Великой Отечественной из Мордовии получают «Письма Победы» от волонтеров
15:54
Политика
Представитель Германии выразила надежду на получение российской вакцины
15:48
Экономика
ЦБ РФ повысил курс доллара перед праздниками
Все новости

АвтоВАЗ законсервирует завод по производству Lada Niva Travel

Экономика
АвтоВАЗ законсервирует завод по производству Lada Niva Travel
Невские Новости  /  Андрей Лящев

Москва, 30 апреля. Сборка Lada Niva Travel с бывшего завода GM-AvtoVAZ перейдет на основной конвейер АвтоВАЗа. Перенос планируется завершить до конца корпоративного отпуска в августе 2021 года.

Предприятие «Lada Запад Тольятти», где сейчас выпускается модель, будет законсервировано. Коллектив завода станет сотрудниками АвтоВАЗа и получит доступ к расширенным социальным льготам и гарантиям, предусмотренным коллективным договором АО «АвтоВАЗ», сообщает пресс-служба автоконцерна.

Производство усовершенствованного внедорожника Lada Niva Travel стартовало на предприятии «Lada Запад Тольятти» в декабре минувшего года, а в продажу машина поступила в феврале текущего года. Автомобиль предлагается в двух основных комплектациях — Niva Travel и Niva Travel Off-Road. Их стоимость на российском рынке составляет 762 900 рублей и 859 900 рублей соответственно.

Также завод «АвтоВАЗ» до 2025 года выпустит четыре принципиально новых модели Lada. Об этом сообщил президент компании Ив Каракатзанис. Он также указал на продолжение процесса глубокой модернизации производства и улучшение условий труда рабочих.

автоваз автомобили завод lada
Комментировать
Самое популярное
Сергей Никоненко о словах Елены Прокловой: Только от слабоумия можно говорить такое
Общество 165871 28 апреля 2021
Сергей Никоненко о словах Елены Прокловой: Только от слабоумия можно говорить такое
Sohu: слежка за российской подлодкой обернулась для США неожиданными последствиями
Армия 165547 28 апреля 2021
Sohu: слежка за российской подлодкой обернулась для США неожиданными последствиями
«Он и впрямь клоун»: французские читатели раскритиковали заявление Зеленского
Общество 126448 29 апреля 2021
«Он и впрямь клоун»: французские читатели раскритиковали заявление Зеленского
В Китае попытку перехватить самолет ВКС РФ над Тихим океаном назвали позором ВМС США
Армия 123405 28 апреля 2021
В Китае попытку перехватить самолет ВКС РФ над Тихим океаном назвали позором ВМС США
Норкин рассказал американцу анекдот про Путина без цензуры
Политика 115847 28 апреля 2021
Норкин рассказал американцу анекдот про Путина без цензуры
Все новости / Экономика / АвтоВАЗ законсервирует завод по производству Lada Niva Travel
Рейтинг@Mail.ru