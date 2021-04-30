АвтоВАЗ законсервирует завод по производству Lada Niva Travel

Москва, 30 апреля. Сборка Lada Niva Travel с бывшего завода GM-AvtoVAZ перейдет на основной конвейер АвтоВАЗа. Перенос планируется завершить до конца корпоративного отпуска в августе 2021 года.

Предприятие «Lada Запад Тольятти», где сейчас выпускается модель, будет законсервировано. Коллектив завода станет сотрудниками АвтоВАЗа и получит доступ к расширенным социальным льготам и гарантиям, предусмотренным коллективным договором АО «АвтоВАЗ», сообщает пресс-служба автоконцерна.

Производство усовершенствованного внедорожника Lada Niva Travel стартовало на предприятии «Lada Запад Тольятти» в декабре минувшего года, а в продажу машина поступила в феврале текущего года. Автомобиль предлагается в двух основных комплектациях — Niva Travel и Niva Travel Off-Road. Их стоимость на российском рынке составляет 762 900 рублей и 859 900 рублей соответственно.

Также завод «АвтоВАЗ» до 2025 года выпустит четыре принципиально новых модели Lada. Об этом сообщил президент компании Ив Каракатзанис. Он также указал на продолжение процесса глубокой модернизации производства и улучшение условий труда рабочих.