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Проклова объяснила откровения на шоу «Секрет на миллион» желанием уберечь молодых девочек

Шоу-бизнес
Проклова объяснила откровения на шоу «Секрет на миллион» желанием уберечь молодых девочек
Global Look Press  /  Ekaterina Tsvetkova/Russian Look

Москва, 30 апреля. Актриса Елена Проклова объяснила, почему рассказала о пережитых в подростковом возрасте домогательствах в эфире шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион».

Откровения Прокловой о сексуальных домогательствах со стороны известного артиста, с которыми она столкнулась в 15 лет, вызвали много осуждения и порицания. Некоторые коллеги актрисы и поклонники не поняли, зачем она вынесла это на публику в 67 лет, однако артистка была готова к такой реакции.

«Меня в данном случае волнует не то, как и что обо мне подумают, а то, как отнесутся к этой проблеме. Когда представишь, что в эту минуту где-то в темном лесу или в подъезде происходит вот это — то, о чем я говорила в передаче, хочется уберечь молоденьких девочек от этого... средневековья», — заявила Проклова.

По словам актрисы, в ее возрасте уже думают не о себе, а о том, чтобы помочь кому-то еще. В комментарии kp.ru актриса отметила, что проделала тяжелую внутреннюю работу, позволившую ей освободиться от внутренней тяжести после пережитого.

Среди осудивших Проклову за откровения за шоу «Секрет на миллион» была актриса Инна Чурикова. По ее мнению, пострадавшей от домогательств артистке следовало говорить об этом в храме.

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