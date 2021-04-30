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Путин присвоил звание Героя Труда дагестанскому композитору

Общество
Путин присвоил звание Героя Труда дагестанскому композитору
minkultrd.ru  /  Новостной портал Министерства культуры РД

Махачкала, 30 апреля. Дагестанскому композитору Мураду Кажлаеву присвоено звание Героя Труда России. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин.

«За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Кажлаеву Мураду Магомедовичу — художественному руководителю — директору государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Республики Дагестан «Республиканская школа искусств М.Кажлаева для особо одаренных детей», — говорится в тексте документа, размещенного на сайте Кремля.

Этим же указом глава государства присвоил звания Героя Труда еще четырем россиянам. Ими стали работник Дальневосточного морского пароходства Геннадий Антохин, тракторист из Ростовской области Александр Бондаренко, управляющий директор компании из Ярославской области Виктор Поляков и машинист из Кемеровской области Людмила Суслякова.

Мурад Кажлаев в разные годы работал главным дирижером симфонического оркестра Дагестанского радио, художественным руководителем Дагестанской филармонии, художественным руководителем и главным дирижером Эстрадно-симфонического оркестра Центрального телевидения и Всесоюзного радио, преподавал в различных профильных учреждениях в Дагестане и в Ростовской области. Кажлаев — автор более 350 классических произведений, растиражированных не только в России, но и в Германии, Италии, Японии и США. Он неоднократно выходил в состав был жюри международных песенных конкурсов в России, Болгарии, Польше и в других странах. В 2010 году Кажлаев основал в Махачкале музыкальную школу для одаренных детей.

Ранее ФАН сообщал, что депутаты дагестанского парламента приняли закон о передаче в собственность жилья Героям труда России, проживающим в республике. Они смогут получить жилое помещение, находящееся в госсобственности республики, например, дом или квартиру. По данным министра по земельным и имущественным отношениям Дагестана Заура Эминова, в регионе на момент принятия этого закона проживали пять человек, подпадающих под его действие.

путин россия дагестан герой труда хорошие новости россии кажлаев
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