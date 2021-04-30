Роспотребнадзор назвал напряженной эпидобстановку в Калининградской области

Калининград, 30 апреля. Ситуация с распространением коронавируса в Калининградской области остается напряженной, заявили эксперты Роспотребнадзора.

Региональные медики фиксируют рост новых случаев заболевания в Калининградской области в течение последних двух недель. Индекс распространения COVID-19 в регионе достиг единицы, обратили внимание в Роспотребнадзоре.

Положительный результат теста на коронавирус получили 31 тыс. жителей Калининградской области с начала 2020 года. Почти 30 тыс. пациентов уже вылечились от заболевания под присмотром местных специалистов.