Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
30 апреля 16:29
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:28
Общество
Роспотребнадзор раскрыл главные плюсы и минусы вегетарианства
16:26
Происшествия
Сообщение о возгорании машины в Лефортовском тоннеле может быть ложным
16:25
Спорт
Омский «Авангард» разорвал контракт с Ильей Ковальчуком
16:25
Армия
Литовкин: борьба Вашингтона с С-400 уничтожит американскую военную промышленность
16:25
Весь мир
Эпидемия расстрелов: Америка переживает бум массовых убийств с оружием
16:24
Весь мир
Власти Турции считают, что режим изоляции поможет спасти летний туристический сезон
16:22
Происшествия
СК расследует дело о хищении 400 млн рублей из бюджета Люберец
16:19
Экономика
Представитель «Кировского завода» рассказал о развитии стартапов в России
16:14
Общество
Молодые блогеры примут участие в новом сезоне реалити о войне «Пережить, чтобы помнить»
16:13
Политика
Москве посоветовали перейти «от уговоров к розгам» на международной арене
16:12
Шоу-бизнес
82-летняя Лариса Лужина заявила о пережитых домогательствах
16:11
Общество
Простаков объяснил, как отразится решение Росфинмониторинга на штабах Навального
16:03
Происшествия
Предполагаемые пособники украинских телефонных аферистов пойманы в Петербурге
16:00
Политика
Жапаров провел переговоры с президентом Таджикистана по ситуации на границе
15:59
Армия
В России за пять лет построили 28 военных учебных центров
15:58
Шоу-бизнес
Ксения Собчак резко ответила на обвинения в пьянстве
15:57
Общество
Детеныши енотов, сурикатов и лемуров родились весной в зоопарке Воронежа
15:55
Общество
Ветераны Великой Отечественной из Мордовии получают «Письма Победы» от волонтеров
15:54
Политика
Представитель Германии выразила надежду на получение российской вакцины
15:48
Экономика
ЦБ РФ повысил курс доллара перед праздниками
Все новости

Клинцевич назвал долгожданным признание штабов Навального экстремистскими

1
Общество
Клинцевич назвал долгожданным признание штабов Навального экстремистскими
Федеральное агентство новостей  / 

Политик Франц Клинцевич назвал долгожданным решение включить штабы Навального1 (структурное подразделение ФБК2 — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включены в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга) в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму.

Информация о включении штабов Навального в список организаций, причастных к терроризму и экстремисткой деятельности, появилась на сайте Росфинмониторинга. Организация была добавлена в перечень 30 апреля.

По словам Клинцевича, решение включить штабы Навального в перечень опасных для общества организаций правильное, хоть и запоздалое.

«Люди, представляющие штабы Навального, призывали людей, готовили и тренировали при поддержке иностранных специалистов, как создать деструктивные процессы, как повлиять физически на правоохранителей, куда лучше бить, куда бросать и как готовить ручные самодельные взрывные устройства!» — напомнил политик в комментарии Федеральному агентству новостей.

Клинцевич обратил внимание, что Навальный и его соратники могли создать политическую партию и действовать в правовом поле.

«Навальный, имея столько возможностей, давно мог создать самостоятельную политическую структуру, которая в рамках действующего законодательства политическими методами и абсолютно легитимно занималась бы отстаиванием своих интересов. Я не разделяю их идеи, но закон наш позволяет политическими методами отстаивать их, быть несогласными, формировать свои списки, идти на выборы. Но они же пошли другим путем», — подчеркнул собеседник ФАН.

Политик объяснил, что Навальный выбрал неполитические методы по подсказке своих западных кураторов, которые не заинтересованы в политических изменениях в России. Им нужно было спровоцировать правоохранителей, чтобы получить яркую картинку, а затем во всех СМИ говорить якобы о нарушениях прав человек, принципов демократии, свободы слова, отметил эксперт. Только за это Навальному и давали деньги, при этом тиражируя антироссийские вбросы западной пропаганды.

Накануне Следственный комитет возбудил новое уголовное дело в отношении Алексея Навального по факту создания некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. Подозреваемыми по делу также проходят сотрудники ФБК Леонид Волков и Иван Жданов. 

1 Структурное подразделение ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включено в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга

2 Организация включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

навальный клинцевич
1 комментарий
Самое популярное
Сергей Никоненко о словах Елены Прокловой: Только от слабоумия можно говорить такое
Общество 165871 28 апреля 2021
Сергей Никоненко о словах Елены Прокловой: Только от слабоумия можно говорить такое
Sohu: слежка за российской подлодкой обернулась для США неожиданными последствиями
Армия 165547 28 апреля 2021
Sohu: слежка за российской подлодкой обернулась для США неожиданными последствиями
«Он и впрямь клоун»: французские читатели раскритиковали заявление Зеленского
Общество 126448 29 апреля 2021
«Он и впрямь клоун»: французские читатели раскритиковали заявление Зеленского
В Китае попытку перехватить самолет ВКС РФ над Тихим океаном назвали позором ВМС США
Армия 123405 28 апреля 2021
В Китае попытку перехватить самолет ВКС РФ над Тихим океаном назвали позором ВМС США
Норкин рассказал американцу анекдот про Путина без цензуры
Политика 115847 28 апреля 2021
Норкин рассказал американцу анекдот про Путина без цензуры
Все новости / Общество / Клинцевич назвал долгожданным признание штабов Навального экстремистскими
Рейтинг@Mail.ru