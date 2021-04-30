Клинцевич назвал долгожданным признание штабов Навального экстремистскими

Политик Франц Клинцевич назвал долгожданным решение включить штабы Навального1 (структурное подразделение ФБК2 — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включены в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга) в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму.

Информация о включении штабов Навального в список организаций, причастных к терроризму и экстремисткой деятельности, появилась на сайте Росфинмониторинга. Организация была добавлена в перечень 30 апреля.

По словам Клинцевича, решение включить штабы Навального в перечень опасных для общества организаций правильное, хоть и запоздалое.

«Люди, представляющие штабы Навального, призывали людей, готовили и тренировали при поддержке иностранных специалистов, как создать деструктивные процессы, как повлиять физически на правоохранителей, куда лучше бить, куда бросать и как готовить ручные самодельные взрывные устройства!» — напомнил политик в комментарии Федеральному агентству новостей.

Клинцевич обратил внимание, что Навальный и его соратники могли создать политическую партию и действовать в правовом поле.

«Навальный, имея столько возможностей, давно мог создать самостоятельную политическую структуру, которая в рамках действующего законодательства политическими методами и абсолютно легитимно занималась бы отстаиванием своих интересов. Я не разделяю их идеи, но закон наш позволяет политическими методами отстаивать их, быть несогласными, формировать свои списки, идти на выборы. Но они же пошли другим путем», — подчеркнул собеседник ФАН.

Политик объяснил, что Навальный выбрал неполитические методы по подсказке своих западных кураторов, которые не заинтересованы в политических изменениях в России. Им нужно было спровоцировать правоохранителей, чтобы получить яркую картинку, а затем во всех СМИ говорить якобы о нарушениях прав человек, принципов демократии, свободы слова, отметил эксперт. Только за это Навальному и давали деньги, при этом тиражируя антироссийские вбросы западной пропаганды.

Накануне Следственный комитет возбудил новое уголовное дело в отношении Алексея Навального по факту создания некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. Подозреваемыми по делу также проходят сотрудники ФБК Леонид Волков и Иван Жданов.

1 Структурное подразделение ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включено в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга

2 Организация включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.