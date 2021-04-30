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Простаков объяснил, как отразится решение Росфинмониторинга на штабах Навального

Общество
Простаков объяснил, как отразится решение Росфинмониторинга на штабах Навального
Федеральное агентство новостей  / 

Росфинмониторинг включил штабы Навального1 (структурное подразделение «Фонда борьбы с коррупцией»2 — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) в список организаций, причастных к терроризму и экстремизму. Эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в комментарии ФАН объяснил, почему масштабные акции в поддержку блогера теперь организовать не удастся и какой может стать в будущем оппозиция.

По мнению Простакова, решение Росфинмониторинга может если не прекратить публичную активность сторонников Навального, то сильно ее ограничить. Организация любого мероприятия связана с финансовыми расходами и потоками, которые теперь будет проводить очень сложно. Кроме того, дела оппозиции будут осложняться и из-за мест нахождения ее лидеров.

«Какая-то часть участников штабов останется верной своему руководству. Но коммуникация с ним будет осложнена ввиду его нахождения либо в колонии (сам Навальный), либо за границей. И финансирование на серьезную деятельность получить будет непросто. А из-за неизбежного исхода сторонников масштабы активности уменьшатся, поэтому и внешние источники, спонсировавшие Навального, резко уменьшат или вовсе прекратят выделять средства», — объяснил эксперт.

Простаков объяснил, как отразится решение Росфинмониторинга на штабы Навального
publicdiplomacy.su  / Народная дипломатия

Однако, несмотря на заметные трудности оппозиции, аналитик полагает, что антироссийские идеи все же найдут своих приверженцев.   

«Пока все выглядит так, что образуется очередная малочисленная маргинальная группа оппозиционеров, которых и сейчас хватает и которые не имеют никакого влияния на политику. А на смену Навальному могут прийти уже другие оппозиционные лидеры. И даже после его освобождения возвращение на первые роли в российской либеральной оппозиции ему не гарантировано. Поэтому при всем желании масштабные акции в его поддержку его сторонники теперь уже точно не организуют», — отметил Простаков.

Эксперт уверен, что при попытке все же провести антироссийские митинги организаторам грозят очевидные правовые последствия и практически полный исход единомышленников, так как действовать под давлением им будет крайне тяжело.

Ранее политик Франц Клинцевич назвал правильным, хоть и запоздалым решение включить «Штабы Навального» в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму. Все дело в том, что блогер выбрал неполитические методы по подсказке своих западных кураторов, которые не заинтересованы в политических изменениях в России.

1 Структурное подразделение ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включено в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга

2 Организация включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

навальный простаков росфинмониторинг
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