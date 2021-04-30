Команда Навального анонсировала «новый политический проект» на смену ФБК

Бывший координатор московского штаба Алексея Навального (структурное подразделение ФБК1 — НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) Олег Степанов заявил, что вместе с коллегами планирует запустить новый большой политический проект. В комментарии корреспонденту ФАН политолог Сергей Марков отметил, что это не более чем смена названия, и соратники оппозиционера продолжат деятельность, которая вскоре может быть признана экстремистской.

«В ближайшее время моя команда объявит о запуске большого и важного политического проекта, не связанного со штабами и ФБК», — написал член команды Навального 27 апреля в своем Twitter-аккаунте.

Ребрендинг структур ФБК

Никакой конкретной программы Степанов не опубликовал и не рассказал, кто из работавших с ним людей присоединится к данному проекту. Скорее всего, туда войдут волонтеры, оставшиеся без дел после закрытия сети штабов в связи с рассмотрением Мосгорсудом иска прокуратуры о признании «Фонда борьбы с коррупцией»1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) и связанных с ним структур экстремистскими.

Генеральный директор «Института политических исследований» Сергей Марков прокомментировал заявление экс-координатора московского штаба Навального. Он напомнил, что уже в ближайшие дни столичный суд может удовлетворить иск прокуратуры Москвы, поэтому команда «умирающего» Навального на скорую руку формирует некий новый проект, который фактически ничем, кроме своего названия, не будет отличаться от филиалов ФБК.

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«Естественно, они (соратники Навального. — Прим. ФАН) просто ищут новые политические форматы. Мошеннические организации очень часто меняют свое название, но все равно продолжают свою деятельность», — объяснил эксперт.

По пути структур Навального

По словам собеседника, анонсированный экс-координатором штаба Навального в Москве проект, скорее всего, не упустят из виду компетентные органы. Он не исключил, что план Степанова окажется провальным, особенно, если суд все же удовлетворит иск против «Фонда борьбы с коррупцией» и связанных с ним структур. Политолог подчеркнул, что таким банальным приемом им не удастся уйти от ответственности.

«Мне кажется, что российские власти среагируют адекватно, и в конечном итоге данный проект Степанова постигнет участь ФБК», — заключил Сергей Марков.

Напомним, досудебная подготовка по делу ФБК продолжится в четверг, 29 апреля. Мосгорсуд рассматривает иск столичной прокуратуры против нескольких некоммерческих организаций и штабов Навального, которые могут быть признаны экстремистскими. Представители ответчика уже получили на руки несекретную часть материалов, с которыми им предстоит ознакомиться до начала процесса.

В понедельник, 26 апреля, глава сети штабов Навального Леонид Волков заявил о приостановке деятельности подконтрольной ему структуры во всех городах Российской Федерации. Предпосылкой стало соответствующее решение судебной инстанции, принятое после обращения государственного органа по надзору за соблюдением законодательства. За этим последовало масштабное переименование аккаунтов в социальных сетях, связанных с ФБК, вместо их блокировки, о которой заявляли соратники осужденного оппозиционера.

Ранее телеведущий Владимир Соловьев в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей рассказал, что зарубежные кураторы «Фонда борьбы с коррупцией» могут перенаправить финансирование на другие похожие проекты в РФ.

1 Организация включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.