Снижение доходов россиян планируется остановить в течение года

Москва, 30 апреля. Власти Российской Федерации намерены остановить падение доходов граждан страны в течение года.

Снижение показателей отслеживается во всем мире, причем во многих странах ситуация еще хуже. Об этом заявил в беседе с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы все-таки рассчитываем, что в течение этого года подобное падение удастся остановить», — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Мир на данный момент переживает последствия коронавирусного кризиса, страны не могут быть свободными от данного негативного влияния, указал Песков.

По информации Федеральной службы государственной статистики, реальные располагаемые денежные доходы граждан РФ в первом квартале текущего года упали на 3,6%. В четвертом квартале 2020 года показатель снижался на 0,9%.