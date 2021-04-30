Милана Тюльпанова обвинила тяжелобольную Алису Казьмину в желании жить на содержании

Санкт-Петербург, 30 апреля. Бывшая жена футболиста Александра Кержакова, блогер Милана Тюльпанова негативно отозвалась о тяжелобольной экс-супруге спортсмена Андрея Аршавина Алисе Казьминой.

Казьмина, у которой несколько месяцев назад обнаружили аутоиммунный некроз, разрушающий ткани лица, стала гостьей одного из выпусков шоу Андрея Малахова «Прямой эфир». Практически лишившаяся носа женщина с трудом дошла до своего места в студии.

Посмотрев передачу, Тюльпанова нисколько не посочувствовала бывшей жене Аршавина. Более того, в Instagram Stories блогер обвинила Казьмину в желании жить на чужие деньги.

«У человека мечта — жить на содержании и ничего не делать», — написала экс-супруга Кержакова.

По мнению Тюльпановой, все беды в жизни бывшей жены Аршавина возникли от лени, безделья и использования других в личных целях. О телевизионном шоу с участием Казьминой блогер смогла отозваться только в нецензурной форме.

Экс-супруга Аршавина, воспитывающая его дочь Есению, уверяет, что футболист и его семья не помогают ей в трудной ситуации. Казьмина жаловалась на злость и ненависть со стороны матери спортсмена, считающей, что бывшая невестка заслужила тяжелую болезнь.