ВС Украины вместо обновления парка самоходок получили чешский хлам

Афера с закупкой для ВСУ чешских самоходок «Дана» продемонстрировала, как интересы Украины были в очередной раз принесены в жертву коррупции, процветающей в оборонно-промышленном комплексе «незалежной».

К такому выводу пришел обозреватель ФАН, проанализировавший обстоятельства заключения чешско-украинской сделки.

«Глубокая модернизация»

28 апреля Министерство обороны Украины сообщило о начале испытаний на Ровенском полигоне чешской 152-мм самоходной пушки-гаубицы Dana-M2. Эта, на первый взгляд, сугубо положительная для Киева информация, тем не менее, спровоцировала в украинском сегменте соцсетей вал возмущения.

Чтобы разобраться в причинах общественного недовольства, напомним, что в ВСУ наблюдается серьезный недостаток самоходных артиллерийских установок. При этом украинские военные, по опыту боевых действий в Донбассе, хотели бы заменить новыми САУ свои мощные, но громоздкие, малоподвижные и не особо дальнобойные 152-мм пушки-гаубицы Д-20, принятые на вооружение еще в начале 1950-х годов.

Первоначально ВСУ планировали решить обе эти проблемы за счет создания на основе советских комплектующих украинской 155-мм колесной САУ «Богдана». Но на первых же испытательных стрельбах у той разорвало затвор. После столь неожиданной вводной украинцы свою новинку выкатывать на парады перестали, а позже и вовсе отправили «Богдану» на доработку без четко обозначенного срока завершения.

На примере «Богданы» ОПК Украины смог наглядно доказать свою неспособность сделать что-то путное даже из советских запчастей. Однако необходимость пополнения ВСУ самоходными артиллерийскими установками никуда не исчезла. Поэтому украинцы обратились к идее покупки САУ за рубежом.

О новейших образцах речи не шло: Киев был согласен купить любой секонд-хенд, лишь бы тот мог стрелять и самостоятельно передвигаться. Так в поле зрения украинских генералов попала разработанная еще в 1970-е чешская Dana.

Первоначально речь шла о приобретении САУ Dana-M1 у чешской компании Excalibur Army. Ввиду серьезно завышенной стоимости этих колесных самоходок, их «винтажных» ТТХ, а также явных коррупционных злоупотреблений при лоббировании поставщиком заключения контракта, идея о закупке «Дан» вызвал на Украине большой скандал. Тогда «Укрспецэкспорт» отказался от Dana-M1 в пользу приобретения 26 единиц Dana-M2, оснащенных автоматизированной системой прицеливания, спутниковой навигацией, фильтровентиляционными установками, а также системой отопления и кондиционирования воздуха.

Заместитель министра обороны Украины по вооружению Александр Миронюк в декабре 2020 года витийствовал:

«Почему выбор пал на Dana-M2?.. Это не тот образец САУ, который был принят на вооружение во времена Варшавского договора в 1977 году. Это глубокая модернизация, в которой заменено более 80% составных частей. Этот образец создан в 2018 году, и он более адаптирован к современным конфликтам, чем Dana-M1…»

Самое любопытное, что весь этот красиво выглядевший на бумаге «тюнинг» с «заменой 80% частей» реальные боевые характеристики новой модификации «Даны» поднял не особо. Зато он позволил чехам все-таки продавить заключение контракта. При этом Украина согласилась купить Dana-M2 по все так же задранным до неба ценам, что, разумеется, прямо намекало на феноменальную коррупционную составляющую сделки.

Поскольку украинский Гособоронзаказ-2020 расходов на приобретение «Дан» не предусматривал, его пришлось перекраивать «на коленке», вычеркивая из документа расходы на собственные украинские разработки. Тем самым Киев успешно заблокировал работы по «доведению до ума» некоторых украинских БПЛА и… уже знакомой нам «Богданы».

Но на этом казусы с покупкой Украиной зарубежных САУ не закончились.

wikipedia.org / U.S. Army photo/CC BY 2.0

«Чехи поставляют нам хлам!..»

В конце ноября 2020 года на предприятиях, принадлежавших Excalibur Army, на основе старых корпусов «Дан» начался выпуск «новых» «Дан» для ВСУ. Лишь тут, уже после заключения «Укрспецэкспортом» контракта с Excalibur Army, в Киеве вспомнили, что, вообще-то, Dana-M2 еще даже не проходила испытаний на украинских полигонах!..

Теперь мы знаем, что такие испытания — «чисто формальные», по словам украинской стороны, — начались лишь в конце апреля 2021 года. То есть спустя несколько месяцев после заключения контракта с Excalibur Army, которая умудрилась без испытаний своих изделий «втюхать» Киеву артиллерийско-самоходного «кота в мешке».

Прелесть, не правда ли? В который раз национальные интересы украинского государства оказались принесены в жертву коррупции. В случае с закупкой «Дан» это получилось столь показательно, что не выдержали даже записные украинские патриоты. Паблики «незалежной» буквально полыхнули!..

Бывший нардеп Сергей Высоцкий рвет и мечет:

«Сейчас, по моим данным, некоторые особо одаренные генералы пытаются пропихнуть в Гособоронзаказ те же скандальные закупки, которые уже наделали шума несколько месяцев назад. Наша песня хороша: снова закупим «Даны», снова закупим «Татра», снова завалим армию «Казаками» вместо ракет! Кому война, а кому — маневры! Маневры с госбюджетом! Очевидно, «авансовые» платежи в коробках из-под ксерокса, которые были освоены некоторыми особо одаренными личностями, не позволяют сойти с этого пути».

Для читателей поясним, что «Казак» — это семейство украинских бронированных машин, в количестве 50 единиц закупленных для ВСУ в 2019 году. Разработчики активно распространяли информацию, что единственным иностранным элементом в «Казаке» якобы является двигатель. Когда же стало известно, что итоговая закупочная цена одного броневика для ВСУ на миллион гривен превышает декларируемую ранее, производитель объяснил этот сюрприз дороговизной иностранных комплектующих, доля которых в конструкции «украинского» бронеавтомобиля превышает… 80%!

С «Татрами» получилось столь же смешно. Украинская сторона долго и тяжело разрабатывала на основе российского аналога свой первый «национальный» береговой ракетный комплекс с противокорабельными ракетами «Нептун». Наконец — ура! — разработала. В ВМСУ принялись ждать первых поставок, и тут выяснилось, что КрАЗовские шасси «Нептуны» не держат — сыплются. Ответ на вопрос, как при этом комплекс смог успешно пройти испытания, мы оставим за кадром…

В общем, украинцам понадобилось новое шасси. Почему-то (ну, мы же догадываемся, почему, не так ли?) никому в Киеве не пришла идея заказать разработку нового шасси тому же КрАЗу. Вместо этого для «Нептунов» решили закупить куда более дорогие шасси от чешской «Татры».

Впрочем, вернемся к «Данам» и украинским пабликам.

Основатель и главный редактор заблокированного в России интернет-портала «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов сокрушается:

«Военное руководство Украины современное оружие не интересует — им интересно закупить побольше старых калибров… Я бы еще понял, если бы старые «Даны» продавали по низким ценам — но нет, Минобороны собирается их брать по 1,5 миллиона долларов за одну САУ. Снарядов у нас для их применения не закупают, запасы просто мизерные».

И вновь — Сергей Высоцкий:

«Закупка этого комплекса (Dana-M2 — Прим. ФАН) идет за 1,5 миллиона долларов за единицу. Хотя другим странам его предлагают по 900 тысяч — 1 миллиону. В этом и суть закупки — чехи поставляют нам хлам, который никому не нужен. Наши деятели распиливают себе в карман по 500–600 тысяч баксов на каждой пушке. Что там Зеленский говорил о заработке на войне? Он в теме и в доле? Где НАБУ? Риторические вопросы...»

Что тут скажешь? Как мы уже не раз писали, украинские силовики и коррупция едины. Вместе с тем, чем выше уровень коррупции в оборонно-промышленной сфере Украины, тем спокойнее Донбассу и России. Так что пусть в ВСУ и ОПК Украины воруют, подкупают и дают взятки дальше. Мы одобряем.