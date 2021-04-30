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Режиссер Резо Гигинеишвили заговорил о бывших женах в обращении к покойной матери

Шоу-бизнес
Режиссер Резо Гигинеишвили заговорил о бывших женах в обращении к покойной матери
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

Москва, 30 апреля. Режиссер фильмов «Жара» и «Заложники» Резо Гигинеишвили неожиданно вспомнил о бывших женах. Он заговорил об экс-супругах в обращении к покойной матери.

Гигинеишвили опубликовал снимок родительницы на своей странице в Instagram. В послании к матери он с теплотой рассказал о своей второй жене, актрисе Надежде Михалковой и о своих детях от нее.

«Ты знала Надю. Любила ее. Но у нас не получилось, хотя нет роднее человека, даже на расстоянии. Она родила прекрасных детей», — написал режиссер.

Он отметил, что его дочь от Михалковой Нина растет хулиганкой, а сын Иван поет и обладает хорошим музыкальным вкусом. Гигинеишвили рассказал и о старшей дочери Марии, рожденной его первой женой, певицей Анастасией Кочетковой. По словам режиссера, 14-летняя девочка тоже увлекается пением и растет очень нежным и глубоким человеком.

«Мам, потом я женился еще. Многие обвиняют и думают, что я легкомысленный. Но я всегда любил и старался не врать», — подчеркнул кинематографист.

Третьей женой Гигинеишвили была бизнесвумен, светская львица Надежда Оболенцева. Они поженились летом 2019 года, но уже примерно через год начали бракоразводный процесс. Причину стремительного расставания режиссера с третьей супругой ранее назвала телеведущая и светская львица Светлана Бондарчук.

режиссер звезды гигинеишвили
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