Адвокат из «Команды 29» раскрыл детали секретного дела против Сафронова

Москва, 30 апреля. Сотрудники ФСБ задержали юриста «Команды 29» Ивана Павлова. Силовики считают его причастным к разглашению подробностей двух уголовных дел, сообщил источник ФАН.

Правоохранители изначально считали, что адвокат раскрыл подробности уголовного дела о создании некоммерческой организации, посягающей на права граждан. Одним из подозреваемых по нему является Алексей Навальный. Позднее «Команда 29» удалила подробности по данному делу, сообщал ФАН.

В дальнейшем силовики пришли к выводу, что Павлов рассказал прессе о допросе одного из свидетелей по делу Ивана Сафронова. Советник главы Роскосмоса обвиняется в госизмене. Таким образом, были разглашены сведения, являющиеся гостайной.