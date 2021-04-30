Как прошла церемония открытия «Русского балканского центра» в Сербии — репортаж ФАН

В Белграде начал работу «Русский балканский центр» — неправительственная организация, под эгидой которой будут осуществлять исследовательские проекты и развивать двусторонние отношения. Инициаторами создания центра выступили депутат российской Госдумы Константин Затулин и сербский академик Славенко Терзич.

Официальная церемония открытия Центра прошла в легендарном отеле «Москва», где будет располагаться офис организации. Символизм не случаен. Создатели подчеркнули, что таким образом они хотели вернуть этому историческому зданию — резиденции российских компаний, построенной в начале ХХ века страховым сообществом «Россия», — роль центра интеллектуальной и деловой активности Сербии.

Федеральное агентство новостей / Алина Арсеньева

В церемонии открытия приняли участие высокопоставленные гости — в частности, посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко, спикер парламента Сербии Ивица Дачич, государственный секретарь МИД Сербии Неманья Старович, представитель ПАО «Газпром» в Сербии Алексей Муратов и директор филиала «РЖД интернешнл» в Сербии Мансурбек Султанов.

В своем выступлении российский посол отметил: сегодня ощущается недостаток интеллектуального вклада посредством открытого научного диалога между специалистами по балканскому региону. Дипломат ожидает, что в своей аналитической работе и публикациях «Русский балканский центр» сумеет заполнить этот вакуум и предложить интеллектуальный ответ на дилемму «Россия или ЕС и Запад», которая встала перед Сербией и всем балканским регионом.

Боцан-Харченко также зачитал перед собравшимися приветственное письмо от главы МИД РФ Сергея Лаврова, в котором министр выразил убежденность, что Центр внесет свой вклад в «расширение многоплановых российско-сербских связей».

Федеральное агентство новостей / Алина Арсеньева

Председатель Народной Скупштины (парламента) Сербии Ивица Дачич указал на важность открытия РБЦ.

«Нам действительно нужен современный think-tank такого формата и с таким экспертным составом. Международные отношения меняются молниеносно. Только те нации, которые имеют интеллектуальные возможности осознать, куда движется наш мир, имеют шанс справиться с многочисленными вызовами сегодняшнего дня».

Спикер парламента также заверил, что Сербия не собирается присоединяться к антироссийским санкциям — «не только потому, что этим мы бы попрали нашу дружбу, и что мы сами ранее были жертвами санкций и давления, — но и потому что это бы навредило нашим интересам».

«Не могу себе даже представить, где бы сегодня оказалась Сербия и Косово и Метохия, если бы все эти годы у нас не было поддержки России, которая как глобальная сила на деле показывает стремление не допустить нарушения международного права», — подчеркнул Дачич.

Федеральное агентство новостей / Алина Арсеньева

Депутат Государственной Думы и глава попечительского совета «Русского балканского центра» Константин Затулин среди приоритетных направлений деятельности организации отметил «развитие диалога между гражданскими обществами России, Сербии и других стран балканского региона, выработку практических рекомендаций с целью укрепления российско-сербских отношений».

Исключительно значимой задачей РБЦ, по его словам, будет также представление такого видения проблем и перспектив их решения, которое бы «позволило государствам противостоять негативным тенденциям, утвердить модель взаимодействия ради защиты наших национальных интересов, мира и стабильности на Балканах и на постсоветском пространстве».

Запуск работы «Русского балканского центра» начался с международной конференции «Прошлое, настоящее и будущее российско-сербских отношений», в которой приняли участие ведущие представители Российской Академии Наук, университетов и научно-исследовательских организаций России и Сербии — в частности, Слободан Релич (известный журналист и социолог), Живадин Йованович (дипломат, глава МИД Югославии с 1998 по 2000 год), Елена Кудрявцева (доктор исторических наук, Институт всеобщей истории РАН), Мирослав Младенович (профессор факультета безопасности Белградского университета, доктор политических наук), Никита Бондарев (кандидат исторических наук, доцент РГГУ), Сергей Бабурин (политический и государственный деятель, доктор юридических наук), Драган Тодорович (сербский политик, бывший функционер «Радикальной партии» Воислава Шешеля), Евгений Кожокин (историк и политолог, проректор МГИМО по научной работе, доктор исторических наук), Елена Юрьевна Гуськова (доктор исторических наук, руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса Института Славяновяноведения РАН).

Федеральное агентство новостей / Алина Арсеньева

Неподдельный интерес вызвало участие в конференции главного редактора телеканала RT и МИА «Россия Сегодня» Маргариты Симоньян. В своем докладе она указала на выбор, перед которым поставлено современное общество — между радикализацией ультрарелигиозных настроений и не менее радикальным либерализмом, чьи адепты занимаются «уничтожением достижений человеческой цивилизации, прикрываясь идеями гуманизма».

Особенное внимание Симоньян обратила на так называемую «новую этику», навязываемую приверженцами радикального либерализма. Она высказала наблюдение, что это ведет к установлению абсолютного тоталитаризма в странах Запада, и привела в пример полное табу на появление бывшего президента США Дональда Трампа в ведущих СМИ и соцсетях.

Федеральное агентство новостей / Алина Арсеньева

«Мы видим, что из всех больших держав именно Россия сейчас может стать гарантом сохранения и развития привычной, по-настоящему гуманной, высококультурной и цивилизованной мировой человеческой этики. Только мы сейчас из больших стран можем отстаивать своё право быть традиционным обществом», — сказала Симоньян.

Главред RT отметила, что и Сербию «пытаются вовлечь в эту обезумевшую карусель «новой этики»» и выразила личную готовность оказать всестороннюю поддержку, чтобы помочь сербскому народу остаться «ментально, цивилизационно, культурно» вместе со «здоровыми людьми» — Россией.

Директор «Русского балканского центра» Славенко Терзич в эксклюзивном комментарии специальному корреспонденту международной редакции Федерального агентства новостей рассказал, что РБЦ задумывался как научно-исследовательский и аналитический центр в Сербии и на Балканах, который станет «интеллектуальным и логистическим мостом между экспертным сообществом России, Сербии и всего балканского региона».

Федеральное агентство новостей / Алина Арсеньева

«На мой взгляд, балканский регион сейчас находится в достаточно сложном состоянии. Перед нами много вызовов: политических, культурных, цивилизационных, стратегических, геополитических… Все они могут быть в нашей сфере интересов. Мы будем разрабатывать различные проекты, собирать команду наших сотрудников — политологов, историков, экономистов, социологов, геополитиков, военных экспертов. Мы планируем проводить международные конференции, форумы, круглые столы, публичные лекции, организовывать трибуны, на которых будут выступать известные фигуры дипломатии, политики, литературы — из России, Сербии и других стран Балканского региона. Наш центр должен стать координационным центром для диалога между интеллектуальной средой России, Сербии, и шире — балканского региона», — заявил сербский академик.

В свою очередь, Константин Затулин, возглавляющий попечительский совет РБЦ, в эксклюзивном комментарии МФАН призвал к сотрудничеству с центром крупные компании, которые являются «энтузиастами российско-сербских отношений».

Федеральное агентство новостей / Алина Арсеньева

«Конечно же, один в поле не воин, и центр, который здесь создается, пока имеет ограниченный штат, но мы планируем наращивать свои возможности, вовлекая в свою орбиту заинтересованных партнеров. Мы не являемся государственной правительственной организацией и заинтересованы в помощи. У нас три учредителя — Институт диаспоры и интеграции, который я возглавляю, аффилированное с ним общество «Русский вопрос» и, в соответствии с сербским законодательством — гражданин Сербии Славенко Терзич. Конечно, мы не в состоянии «на троих» решить все вопросы жизнеобеспечения нового Центра», — пояснил российский парламентарий.

Также Затулин поделился планами провести в конце года ветеранский русско-сербский теннисный турнир.

«В ноябре мы приезжали сюда в рамках подготовительного процесса, и встречались с отцом Новака Джоковича. Надеюсь, что Джокович-младший станет участником и одним из организаторов турнира. Это пример того, что мы намерены развиваться не только в политической и экономической сферах», — поделился он.

«У Сербии незаживающая рана, связанная с Косово и с распадом Югославии, а у нас — схожая история с распадом Советского Союза, который привел к напряженным, если не сказать конфронтационным, отношениям между Россией и Украиной. Внешние силы пытаются использовать внутренние обстоятельства в наших государствах, чтобы сдержать наше развитие и стремятся продолжить дробление наших народов и государств. Против России вводят санкции, на Сербию оказывают давление. Сербия, безусловно, более уязвима: после всего, что с ней произошло, и находясь в окружении стран НАТО и ЕС. Россия значительно более крупная страна с ядерным потенциалом, оказывать на нее давление сложнее — именно в силу этого Сербия и Россия должны найти друг в друге гарантию национального суверенитета. Для Сербии это первостепенно, для России это также важно. Судьба России не зависит от судьбы Сербии, но судьба Сербии во многом зависит от судьбы отношений с Россией», — поделился своим видением российско-сербских отношений Затулин.

Никита Бондарев, кандидат исторических наук и доцент РГГУ, известный публицист и эксперт по Балканам, в беседе со специальным корреспондентом Федерального агентства новостей отметил важность и значимость подобного рода проектов.

«Российский think tank в Сербии очень и очень нужен. И хотя подобный проект подразумевает большой штат сотрудников, аналитиков, даже в плане двустороннего диалога — это хорошее начинание. В плоскости двусторонней дипломатии между Россией и Сербией все достаточно сложно. Будет хорошо, если появятся альтернативные каналы связи между учеными, общественными деятелями наших стран».

Федеральное агентство новостей / Алина Арсеньева

По мнению Бондарева, сам факт того, что РБЦ возглавил Славенко Терзич, «человек с огромным авторитетом и как ученый, и как дипломат», сразу «задает определенную планку» и благодаря этому есть надежда, что центр станет осмысленной структурой, которая будет помогать наводить мосты между сербским и российским научным и экспертным сообществом.