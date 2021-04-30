МО Белоруссии зафиксировало повторное нарушение воздушной границы со стороны Польши

Минск, 30 апреля. Средства радиолокационной разведки ВВС и войск ПВО зафиксировали повторное нарушение государственной границы Белоруссии в воздушном пространстве со стороны Республики Польша.

Минобороны Белоруссии сообщает, что вертолет-нарушитель Ми-24 покинул зону страны в районе поселка Теребунь. Известно, что винтокрылый летательный аппарат сопровождался средствами ПВО.

Отмечается, что в связи с инцидентом в белорусское военное ведомство был вызван атташе по вопросам обороны при посольстве Польши в Белоруссии. Ему была выражена озабоченность повторными случаями нарушения границы, а также заявлено о необходимости проведения разбирательства по факту и информирования белорусской стороны о его результатах.

Ранее заместитель министра иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник обсудил с послом Евросоюза Дирком Шубелем перспективы сотрудничества и ситуацию в двусторонних отношениях.