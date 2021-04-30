Руководителя рекламного агентства нашли мертвым во Владимире

Владимир, 30 апреля. Волонтеры и полиция обнаружили мертвым 39-летнего гендиректора рекламной компании. Мужчина пропал шесть дней назад, сообщили в поисково-спасательной группе «Лиза Алерт».

О пропавшем, как уточняются, не поступало информации с 24 апреля. Его близкие сообщили добровольцам, что он пропал в Коллективном саду №2, расположенном в микрорайоне Оргтруд. Поисками занимались правоохранители, обычные граждане и волонтеры, которые впоследствии и опубликовали информацию о его смерти.

При этом добровольцы не разглашают информацию о гибели местного жителя. Все обстоятельства трагедии выясняются.

Следователи пытаются разобраться в трагической смерти школьника в Электростали. Как сообщал ФАН, 16-летний юноша по непонятным причинам выпал из окна лестничной площадки, расположенной на 15-м этаже высотки.