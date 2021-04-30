Аксенов заявил о росте турпотока в Крым на 38% по сравнению с докоронавирусным 2019 годом

Симферополь, 30 апреля. Свыше 1 млн туристов посетили Крым с начала года, это более чем на треть больше показателя за аналогичный период 2019 года, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

По данным местного министерства курортов и туризма, за январь–апрель текущего года в Крыму отдохнуло на 38,6% больше туристов, чем за те же месяцы 2019 года.

«Доля туристов, проехавших на полуостров на автомобилях и автобусах по Крымскому мосту, составила 65%, авиасообщением прибыли 28%, по железной дороге — 5% и менее 2% — через государственную границу РФ на участках Армянск, Джанкой, Перекоп», — следует из публикации на официальной странице Аксенова во «ВКонтакте».

В мае республика готова принять более 1 млн отдыхающих. Сегодня в регионе работает 700 отелей и санаториев, все они взяли обязательства соблюдать рекомендации Роспотребнадзора.

Новый туристический сезон стартует в Крыму 1 мая. Член Совета Федерации РФ от республики Ольга Ковитиди рассказала, как регион готовится к нему, и сколько гостей рассчитывает принять.