Живущие в РФ американцы паникуют из-за заявления посольства США в Москве

Москва, 30 апреля. Американцы, живущие в Москве, эмоционально отреагировали на уведомление посольства США с рекомендацией покинуть Россию до 15 июня.

Посольство США в Москве 30 апреля рекомендовало всем американцам, находящимся в РФ, покинуть страну до середины июня. Также диппредставительство объявило о сокращении перечня предоставляемых услуг в связи с сокращением штата. С 12 мая посольство будет работать только по экстренным ситуациям граждан Соединенных Штатов и «очень ограниченному» числу виз для россиян.

Уведомления от посольства были разосланы американцам в РФ по электронной почте. Граждане США, живущие и работающие в России, эмоционально обсуждают ситуацию в группах экспатов в соцсетях. Они опасаются, что ситуация полностью лишит их возможности находиться в стране, и жалуются на неопределенность.

«Будет еще хуже. Следующего посла США, скорее всего, тоже вышлют», - пишет Raul Duran Berestov.

«Работодатель моего друга сказал, что 15 июня – последний день его легального пребывания в России по истекающей визе. Остаться до 16 июня уже будет нарушением и грозит штрафом», - рассказывает Darren Donahue.

«Что это значит для вас? Больше никакой России? Или вы думаете, что сможете с этим разобраться?» – спрашивает Mitchell Leer.

«Честно говоря, не знаю. Люди, которым требуется виза, ничего не знают. И я немного сомневаюсь, что власти все прояснят», - отвечает Conan Smeeth.