СК раскрыл подробности по делу застройщиков-мошенников из Краснодара

Краснодар, 30 апреля. Застройщиков жилого комплекса ЖК «КИНО» признали виновными в целом ряде преступлений в сфере долевого строительства.

По данным следственного управления СКР по краю, Геннадия Дьякова, Алексея Цегельника и Игоря Гайворонского признали виновными в мошенничестве и «отмывании» денежных средств, полученных преступным путем. Дьяков также ответит за невыплату зарплаты работникам и уклонение от уплаты налогов.

Суд приговорил Геннадия Дьякова к семи годам лишения свободы, Игорь Гайворонский проведет в колонии 5,5 года, Алексей Цегельников — ровно пять. Все трое осужденных будут отбывать наказание в колонии общего режима. Кроме того, они обязаны выплатить штрафы в доход государства.

Для возмещения ущерба жильцам, пострадавшим при строительстве, СК наложил арест на объекты недвижимости и автомобили осужденных на общую сумму свыше 488 миллионов рублей.