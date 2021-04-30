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Евгения Медведева призналась в любви к американскому актеру

Шоу-бизнес
Евгения Медведева призналась в любви к американскому актеру
medvedevaevgeniya.com  /  Евгения Медведева/Evgenia Medvedeva

Москва, 30 апреля. Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, в какую знаменитость она давно влюблена. Спортсменка испытывает чувства к популярному американскому актеру.

Медведева призналась, что очень любит сериал «Флэш» о супергерое из вселенной DC Comics. Особенно 21-летней фигуристке нравится исполнитель главной роли.

«Я обожаю сериал «Флэш» и главного героя Гранта Гастина», — сказала спортсменка.

Грант Гастин

По словам Медведевой, ее отношение к 31-летнему американскому актеру по-прежнему не изменилось. Однако фигуристка увлекается не только сериалами, но и хоккеем. Медведева отметила, что этот вид спорта ей ближе, чем футбол, а ее любимым клубом является «Авангард».

В интервью «Матч ТВ» спортсменка также ответила на вопрос о фотосессиях в мужских журналах. Она никого не осуждает за подобные съемки, но считает их немного не в своем стиле.

Евгения Медведева является двукратным серебряным призером Олимпиады 2018 года. Кроме того, фигуристка дважды занимала первые места на чемпионатах мира, Европы и России. Спортсменка ранее выступила в ледовом шоу «Чемпионы на льду» в Перми. Перед зрителями шоу появилась и олимпийская чемпионка Алина Загитова.

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